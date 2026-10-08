Jessica Biel interpretará a la esposa de Hugh Hefner en filme

Redacción Internacional. La actriz Jessica Biel se ha unido al reparto de la película "Playmates" en la que encarnará a la esposa de Hugh Hefner, creador de ‘Playboy’, a quien dará vida Bill Pullman.

Jessica Biel compartirá protagonismo, además de con Pullman, con los miembros del elenco anunciados anteriormente: Lily-Rose Depp e Indiana Elle. La película supondrá el debut de Lorraine Nicholson como guionista y directora de largometrajes, según informa Variety.

El film ambientado en Los Ángeles sigue la vida de Elle, una niña sabelotodo de 13 años (interpretada por Indiana Elle) que considera la Mansión Playboy como su segundo hogar a pesar de ser menor de edad.

Durante su estancia allí, conoce a Anna (Depp), una de las siete aspirantes a ser la "Playmate del Mes" (chica Playboy) y las dos construyen una amistad para lograr ese objetivo.