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Jessica Biel interpretará a la esposa de Hugh Hefner en filme

La actriz será la esposa de Hugh Hefner en la película, un personaje que también es una antigua ‘Playmate’.

  • Actualizado: 08 de octubre de 2026 a las 17:29 -
  • Agencia EFE
Jessica Biel interpretará a la esposa de Hugh Hefner en filme

La actriz estadounidense Jessica Biel en una foto de archivo.

Redacción Internacional. La actriz Jessica Biel se ha unido al reparto de la película "Playmates" en la que encarnará a la esposa de Hugh Hefner, creador de ‘Playboy’, a quien dará vida Bill Pullman.

Jessica Biel compartirá protagonismo, además de con Pullman, con los miembros del elenco anunciados anteriormente: Lily-Rose Depp e Indiana Elle. La película supondrá el debut de Lorraine Nicholson como guionista y directora de largometrajes, según informa Variety.

El film ambientado en Los Ángeles sigue la vida de Elle, una niña sabelotodo de 13 años (interpretada por Indiana Elle) que considera la Mansión Playboy como su segundo hogar a pesar de ser menor de edad.

Durante su estancia allí, conoce a Anna (Depp), una de las siete aspirantes a ser la "Playmate del Mes" (chica Playboy) y las dos construyen una amistad para lograr ese objetivo.

Jessica Biel estuvo a punto de dejar el mundo del espectáculo

La actriz de Minnesota, de 44 años, será la esposa de Hugh Hefner (Pullman) en la película, un personaje que también es una antigua ‘Playmate’. Aunque Hefner estuvo casado varias veces en la vida real, el personaje que interpretará Biel es ficticio, según la revista especializada.

Como actriz, Biel ha protagonizado películas como "El ilusionista" ("The Ilusionist") o "Historias de San Valentín" ("Valentine’s Day"), y series como "Candy", "The Sinner" y "The Better Sister" ("La mejor hermana").

Su trabajo en "The Sinner" le valió nominaciones tanto al Emmy como al Globo de Oro. En los últimos años, Biel también ha desarrollado una exitosa y activa carrera como productora.

EFE

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