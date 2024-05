Jessica Biel estuvo a punto de dejar el mundo del espectáculo

“Michelle y yo nos miramos la una a la otra y ella dijo: ‘Si no vendemos esta serie, lo dejo’. Y yo dije: ‘Yo también, lo dejo. No voy a hacer esto. No sé - si este espectáculo no se vende, no sé lo que la gente quiere, no sé qué traerles. Ya no entiendo este negocio. Ya no lo entiendo’. Y luego logramos venderlo. Fue muy raro”, afirmó Jessica.

‘The Sinner’ se estrenó en 2017 y se emitió durante cuatro temporadas, consiguiendo nominaciones a los Globos de Oro y grandes audiencias.

Jessica, que se casó con el cantante Justin Timberlake, de 43 años, en 2012, añadió que la experiencia con su productora fue “una experiencia muy humilde”.

Y añadió: “No creo que mi industria, ser actor o productor, sea fácil en ningún sentido. Es mucha la sangre, el sudor y las lágrimas que se invierten en la realización de estos proyectos, y muchas de las cosas en las que trabajamos no tienen el éxito esperado”.