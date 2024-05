Karla Gascón, estrella en Cannes: “ser trans es solo una anécdota”

Lo importante, es que haya más visibilidad sobre un concepto clave. “Las personas no somos trans, sino personas lo primero”, por lo que pidió que dejen de etiquetarles y de echarles la culpa de todo, algo que en cada época le ha tocado a un colectivo, ya sean las mujeres, la gente de color o los LGTBI . “Yo tengo una hija maravillosa y no pasa nada”, añadió.

Aunque la actriz no se mostró muy de acuerdo con la denominación ‘trans’. “En realidad lo de ser trans es solo una anécdota (...) Creo que si eres una persona transicionado, si has conseguido ser lo que querías ser, ya no eres trans”.

Una película en la que lo más difícil para ella “no fue entrar sino salir, de Emilia Pérez, de Manitas y de esa maravilla en la que me metió mi querido Jacques”.

Casi tres años de trabajo para poner en pie esta película en la que ella interpreta a Manitas y a Emilia, mientras que Zoe Saldaña es la abogada que le ayuda en el proceso y Selena Gómez la mujer del narco.

Y sobre su trabajo con Audiard, se deshizo en elogios: “es el mejor director del mundo, deja que hagamos las cosas, que participemos (...) participar en este proyecto creativo es algo increíble”.

“Cuando me llegó el guion pensé que se ha vuelto loco, él no sabe español, yo no hablo inglés...” pero Audiard le dijo que se comunicarían como ya había hecho antes con otros actores con los que no compartía idioma, como Joaquin Phoenix, “por telepatía”.