Benny Blanco ya quiere formar una familia con Selena Gómez

Benny ha sido muy directo al respecto: “Ese es mi próximo objetivo. Tengo un montón de ahijados, un montón de sobrinos. Me encanta estar rodeado de niños”, ha comentado el músico, de 36 años, justo antes de que Howard Stern acotara aún más las preguntas. “ ¿Quieres tener hijos con Selena? ¿Le has dicho ya que quieres tener hijos?’. A lo que Benny ha respondido: “Siempre es un tema de conversación para mí, todos los días”.

Por supuesto, la charla ha seguido los derroteros esperados y no ha tardado en salir a colación un posible compromiso matrimonial. Benny no quiere precipitarse y se tomará su tiempo antes de pedir la mano de su amada, pero ha dejado patente que no se plantea otro escenario que no sea el de compartir el resto de su vida con Selena.

“Me lo tomo con calma. Pero sé que cuando la veo, me digo: ‘No concibo un mundo mejor que esto’. Y eso es lo que siempre le digo’”, ha contado.

Howard Stern está convencido de que la pareja se casará tarde o temprano y así se lo ha hecho saber a su entrevistado. “Tú y yo, los dos”, ha contestado un entusiasmado Benny Blanco.