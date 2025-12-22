Elecciones Honduras
Bad Bunny y J Balvin se reconcilian tras pelea
Tras años de tensiones, Bad Bunny y J Balvin se reencontraron en el escenario en la Ciudad de México y pusieron fin a su distanciamiento. Pero, ¿por qué estaban distanciados? aquí te lo contamos todo.
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 22 de diciembre de 2025 a las 12:12
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
