Bad Bunny y J Balvin se reconcilian tras pelea

Tras años de tensiones, Bad Bunny y J Balvin se reencontraron en el escenario en la Ciudad de México y pusieron fin a su distanciamiento. Pero, ¿por qué estaban distanciados? aquí te lo contamos todo.

