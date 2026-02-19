  1. Inicio
Fanny Lu es la voz de Luisa en la nueva película animada “La cabra que cambió el juego”

Reconocida por su energía, carisma y una trayectoria musical que ha marcado a toda una generación, la artista colombiana @fannylu nos sorprende desde una faceta distinta, prestando su voz a un personaje entrañable en una película que promete divertir e inspirar al público.

