Ricky Martin expresa su emoción tras participar en el espectáculo del Super Bowl con Bad Bunny

El cantante puertorriqueño Ricky Martin afirmó este domingo que necesitaba “varias horas” para asimilar el cúmulo de emociones vividas tras su participación en el espectáculo del descanso del Super Bowl LX, y agradeció públicamente a Bad Bunny, Lady Gaga, la NFL y Apple Music por la experiencia.

