  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Espectáculos

Visión gamer: Katherine Turcios, la primera hondureña que fundó su propio team competitivo

Lo que comenzó como horas de juego y sueños compartidos para la jovencita sampedrana, hoy se traduce en un equipo de esports en crecimiento, donde el talento, la disciplina y el liderazgo femenino marcan la diferencia.

Últimos Videos