De 'Beautiful Liar' al 'belly dance' feminista: la influencia de Shakira en las mexicanas

A pocas horas de que Shakira se presente en el Zócalo de la Ciudad de México con la gira más exitosa de su carrera, ‘Las Mujeres Ya no Lloran’, una de sus coreógrafas, Sadie Marquardt, destacó a EFE la “gran influencia” de la colombiana en las nuevas generaciones de bailarinas de ‘belly dance’, quienes además abrazan el discurso feminista.