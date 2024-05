Cardi B: “Mi carrera va primero, mis hijos después”

Madrid, España.

La cantante Cardi B no ha dudado en desmarcarse de ese cliché en el que incurren con frecuencia los famosos sobre el carácter prioritario de su vida familiar. La estrella del hip hop, madre de dos hijos con su exmarido, el también rapero Offset, ha reconocido en su última entrevista que su carrera profesional puede llegar a ser muy absorbente, hasta el punto de que eclipsa irremediablemente otros aspectos clave de su vida. ”A veces no puedo... No es que no pueda ser una esposa”, ha afirmado en referencia a su separación de Offset tras seis años de convulso matrimonio. “Es simplemente que mi carrera toma toda mi vida. Mi carrera va primero, mis hijos después. Y a veces no me doy cuenta de que estoy poniendo tantas cosas por delante de mi relación”, se ha sincerado en conversación con Rolling Stone. FOTOS: Ella es Savannah Gankiewicz, la nueva Miss USA que reemplaza a Noelia Voigt La intérprete neoyorquina sigue inmersa en los preparativos de su segundo trabajo discográfico, del que se desconoce cuándo saldrá al mercado. Han pasado seis años desde que publicara su primer elepé, ‘Invasion of Privacy’, y sus fans llegaron a pensar, al margen del lanzamiento de algunos sencillos aislados, que la artista había dejado su profesión en un segundo plano, lo que ella niega.

Uno de los grandes defensores de su carrera es precisamente su exmarido. “La parte que adoro es que nos llevamos muy bien, somos como un sistema de apoyo. Nos animamos el uno al otro”, ha asegurado sobre lo bien que llega a complementarse con Offset. “A mí no me gusta demasiado hablar con la gente. No soy tan sociable. Si quiero algo de alguien, será él quien hable. Porque no me gusta pedir. Cada uno tiene sus cosas malas. Venimos de dos mundos diferentes”, explica. Fue el pasado mes de diciembre cuando Cardi B hizo pública su separación de Offset. No era la primera vez que ambos protagonizaban una sonada ruptura, pero la artista dio a entender que ésta era la definitiva. No obstante, y como ha quedado patente, la pareja mantiene una estrecha relación tanto en el plano profesional como en la crianza de los pequeños Kulture (5) y Wave (2).