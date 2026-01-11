  1. Inicio
Mala noticia sobre Kervin Arriaga: Lo que pasó con el hondureño del Levante

El centrocampista de la Selección de Honduras enciende las alarmas.

Kervin Arriaga es titular indiscutible en el centro del campo de Levante.

 Foto EFE.
Valencia, España.

El centrocampista Kervin Arriaga ha encendido las alarmas este domingo en todo el Levante en el duelo donde empataron 1-1 frente al Espanyol en partido que marcó el final de la primera vuelta en la Liga de España.

"El Misilito" como es una costumbre, fue titular, tuvo un buen juego, pero lamentablemente para sus intereses tuvo que pedir ser sacado del terreno de las acciones y como consecuencia se marchó lesionado a los 78 minutos.

Kervin sintió un pinchazo tras realizarse una carrera e inmediatamente se lanzó al suelo provocando el susto en sus compañeros, cuerpo técnico y equipo del conjunto local. Tras ser revisado por los médicos, el volante fue reemplazado por Unai Vencedor.

Los seguidores del cuadro azulgrana se pusieron de pie y retiraron al catracho entre aplausos. En las próximas horas se deberá de someterse a revisiones médicos para conocer si la lesión es de gravedad o solo queda en susto.

Cabe resaltar que en la próxima jornada, Arriaga y sus compañeros se estarán enfrentando al poderoso Real Madrid en el mítico estadio Santiago Bernabéu, en partido programado para realizarse el sábado 17 de enero.

Los goles

Respecto al juego de hoy, el Levante y Espanyol empataron a uno en un partido que vivió los goles de ambos equipos en solo un minuto.

El Espanyol se adelantó en el marcador con un gol de bella factura de Carlos Romero en el minuto 53 con un remate a bote pronto dentro del área ante el que nada pudo hacer Mathew Ryan. Justo en la acción posterior, el Levante logró el empate con el tanto de Iker Losada, que definió a la perfección también dentro del área ante la salida de Marko Dmitrovic.

Tras el gol, el Espanyol dominó y trató de volcarse sobre la portería de Ryan, pero solo encontró un disparo desviado de Dolan.

Con este empate, Levante suma 14 puntos y es penúltimo en la tabla de posiciones, por lo que está metido en serios problemas con el descenso.

