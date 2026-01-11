Mala noticia sobre Kervin Arriaga: Lo que pasó con el hondureño del Levante

Valencia, España.

El centrocampista Kervin Arriaga ha encendido las alarmas este domingo en todo el Levante en el duelo donde empataron 1-1 frente al Espanyol en partido que marcó el final de la primera vuelta en la Liga de España. "El Misilito" como es una costumbre, fue titular, tuvo un buen juego, pero lamentablemente para sus intereses tuvo que pedir ser sacado del terreno de las acciones y como consecuencia se marchó lesionado a los 78 minutos.

Kervin sintió un pinchazo tras realizarse una carrera e inmediatamente se lanzó al suelo provocando el susto en sus compañeros, cuerpo técnico y equipo del conjunto local. Tras ser revisado por los médicos, el volante fue reemplazado por Unai Vencedor. Los seguidores del cuadro azulgrana se pusieron de pie y retiraron al catracho entre aplausos. En las próximas horas se deberá de someterse a revisiones médicos para conocer si la lesión es de gravedad o solo queda en susto. Cabe resaltar que en la próxima jornada, Arriaga y sus compañeros se estarán enfrentando al poderoso Real Madrid en el mítico estadio Santiago Bernabéu, en partido programado para realizarse el sábado 17 de enero. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

Los goles