Olimpia suma tres altas, de Motagua al extranjero y Auzmendi tiene nuevo equipo

La última hora del mercado de fichajes del fútbol de Honduras con traspasos, renovaciones, salidas y rumores. ¡Dos nuevas bajas en el Olimpia!
Dereck Moncada - Es oficial. El Olimpia acaba de confirmar este sábado la salida del joven delantero hondureño que fichará por el Necaxa de la Liga MX y se irá a préstamo al fútbol de Colombia.
Yeer Gutiérrez - El Olancho FC informó de la salida del defensa hondureño, seis meses después de su llegada procedente del Marathón.
Edgar Benítez - El defensa paraguayo no sigue como jugador de los Potros del Olancho FC, un año después de su llegada.
Andy Hernández y Jostin Obando - Los dos jugadores están a prueba en el Motagua tratando de convencer a Javier López. "Esperemos un poco la prueba, por momentos se vieron cosas interesantes de ambos y así tomar una valoración para ellos", afirmó el técnico azul.
Agustín Auzmendi - El delantero argentino jugará todo el 2026 con Gimnasia y Esgrima La Plata, cedido por Godoy Cruz por un año y con opción de compra, según informó el reconocido periodista César Luis Merlo.
Edwin Solani Solano - El Olimpia anunció la salida del extremo derecho hondureño de 29 años, quien se va del club albo después de tres años y habiendo conquistado cinco títulos de Liga Nacional.
Geovanni ‘Virus’ Martínez - El delantero hondureño vuelve al Olancho FC tras su paso por UPNFN, Real Sociedad, entre otros. Ya entrena con el cuadro pampero.
Rodrigo de Olivera - Javier López, técnico de Motagua, habló sobre el posible fichaje del goleador uruguayo que jugó en Olancho FC. "Es un tema que maneja la directiva. La llegada del atacante es seguro, luego valoraremos si se necesita otro refuerzo más".
Por otra parte, Olancho FC hizo efectiva la cláusula que evita que Rodrigo de Olivera firme con otro equipo de la Liga Nacional, condición que mantiene bloqueado el movimiento del mejor goleador del torneo anterior. Samuel García, presidente de Potros, ha dejado claro la única manera que permite que el uruguayo juegue con Motagua es cancelando el traspaso. "Hay una salida para que él pueda jugar en Motagua, que paguen el contrato y se acaba el problema, que paguen 60 mil dólares", dijo a TVC.
Jorge Álvarez - En la Liga Deportiva Alajuelense gusta Jorge Álvarez y hablan sobre el hondureño. "Es el contención capitán del Olimpia, bicampeón ¿cierto? Es un jugador interesante para cualquier equipo", dijo Wardy Alfaro, asistente técnico del club de Costa Rica.
El Alajuelense está preparando una oferta para presentarla al Olimpia por Jorge Álvarez luego de que el jugador hondureña diera el sí al equipo tico para negociar. El mediocampista tiene un año más de contrato con el bicampeón.
Kervin Arriaga - El mediocampista hondureño ha despertado interés en la Serie A de Italia, concretamente en el Génova que sigue de cerca al jugador del Levante, según informa Matteo Moretto, periodista del diario Marca de España.
Carlos Argueta - Diario La Prensa conoció que el lateral derecho se convirtió en nuevo refuerzo de Potros de Olancho FC, en lo que es uno de los movimientos más destacados del mercado local. Los Potros se lo 'robaronv a dos grandes y firmará contrato por un año.
El lateral derecho, que militó en Motagua durante los últimos dos años, contaba con el interés de clubes como Real España y Marathón, pero finalmente se inclinó por la propuesta de los olanchanos. La decisión de Argueta estuvo marcada principalmente por el aspecto económico, ya que Potros de Olancho presentó una oferta salarial superior a la de sus pretendientes.
José Raúl García - El joven mediocentro hondureño se incorporó al Olimpia tras finalizar su préstamo con los Lobos de la UPN.
Félix García - El lateral derecho es otro de los jugadores que vuelve al Olimpia después de su cesión en los Lobos de la UPN.
Moisés Rodríguez - El volante también regresa al Olimpia tras ser dado de baja por el Génesis PN.
Mathías Vázquez - El hijo de Diego Vázquez se va de Motagua y su nuevo equipo es el Cincinnati FC de la MLS. El joven delatero llegará a préstamo por un año con opción de compra.
Onan Rodríguez - Real España mantiene las conversaciones con el portero, que sigue sin renovar su contrato con los aurinegros. El guardián podría recalar a un grande de Tegucigalpa.
Darlin Mencía - El club Montevideo Wanderers de Uruguay confirmó el fichaje del lateral izquierdo hondureño, que llega cedido por el Real España por una temporada.
Wisdom Quayé - El lateral derecho regresó a las filas de Real España. Llega después de su préstamo con el Victoria. Tiene contrato con la Máquina.