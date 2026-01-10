Olimpia suma tres altas, de Motagua al extranjero y Auzmendi tiene nuevo equipo

Por otra parte, Olancho FC hizo efectiva la cláusula que evita que Rodrigo de Olivera firme con otro equipo de la Liga Nacional, condición que mantiene bloqueado el movimiento del mejor goleador del torneo anterior. Samuel García, presidente de Potros, ha dejado claro la única manera que permite que el uruguayo juegue con Motagua es cancelando el traspaso. "Hay una salida para que él pueda jugar en Motagua, que paguen el contrato y se acaba el problema, que paguen 60 mil dólares", dijo a TVC.