Pedro Troglio vive duro momento en Argentina: hace denuncia y pierde una fortuna

El exfutbolista de la Selección argentina y su esposa decidieron denunciar a los administradores del proyecto, Diego Lacki y Macarena Núñez. Con respecto a Diego Lacki, Troglio fue contundente en TN: “No te atiende. Era muy simpático, era para ponerlo en la mesita de luz y de golpe no te atiende más. Está en su casa, en La Plata, pero sin solución. Está queriendo meter a otra empresa que te hace un ofrecimiento del 20 por ciento de lo que pusiste: si pusiste 10 pesos te devuelven dos. Lo que pasa es que el arreglo es mísero”.