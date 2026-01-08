Estrategias para mantener la casa fresca y cómoda

Cuando los termómetros suben y el cuerpo sufre debido al calor, el aire acondicionado no es él único medio para mantener a raya las altas temperaturas. También puedes aplicar algunas sencillas medidas naturales para enfriar el ambiente.En el verano no solo aumenta el calor, sino también las molestias y algunas enfermedades. El cemento, los vehículos y los ladrillos de las calles se calientan debido a los rayos solares y convierten el ambiente urbano en un horno, del cual se puede escapar esporádicamente gracias al aire acondicionado de la oficina, el carro o los centros comerciales. El único y anhelado lugar donde puedes refugiarte y mantenerte muchas horas a salvo del calor es tu propio hogar, ya que con pequeños cambios en la rutina y en la decoración, es posible disfrutar de un espacio propio que sea más fresco, cómodo y acogedor.

ESTRATEGIAS PARA PRESERVAR LA FRESCURA DENTRO DE LA CASA

Además del aire acondicionado, que hay que elegir, utilizar y sacarle el máximo partido de la manera más económica y eficaz posible, los expertos sugieren algunas ideas básicas para mantener la casa fresca, sin aumentar el gasto eléctrico: Buca un buen aislamiento: Coloca cintas adhesivas en las juntas de las ventanas y toldos, así como paneles y láminas adhesivas translúcidas en los cristales. Un vidrio normal deja pasar a interior de la casa el 95% de la energía solar que llega, mientras que si está cubierto por una lámina, llega menos de una tercera parte de la irradiación del sol. Rodéate de abundante vegetación: Colocar plantas tanto dentro como fuera de la vivienda, no sólo contribuye a reducir los efectos de la contaminación atmosférica y de los ruidos del entorno, sino que además ayuda a mejorar el confort térmico y climático, así como la humedad relativa. La única contraindicación para vestir tu casa de verde consiste en que alguno de sus habitantes sea alérgico a alguna planta o a todas en general. Apaga las luces y los aparatos eléctricos. Los focos, el televisor, la computadora y otros electrodomésticos también caldean el ambiente, incluso cuando están en posición de stand-by o en espera. Elige bien las plantas y flores: No basta con aumentar la presencia de vegetales decorativos en el hogar, los cuales ayudan a dar colorido y alegría al ambiente y a refrescarlo; deben ser plantas naturales.