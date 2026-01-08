  1. Inicio
Estrategias para mantener la casa fresca y cómoda

Un ambiente fresco y ordenado permite una mejor circulación del aire y comodidad para todos.

La aireación no sólo refresca el ambiente, sino que además ayuda a eliminar los gases y partículas tóxicas presentes en el aire.

Cuando los termómetros suben y el cuerpo sufre debido al calor, el aire acondicionado no es él único medio para mantener a raya las altas temperaturas. También puedes aplicar algunas sencillas medidas naturales para enfriar el ambiente.En el verano no solo aumenta el calor, sino también las molestias y algunas enfermedades.

El cemento, los vehículos y los ladrillos de las calles se calientan debido a los rayos solares y convierten el ambiente urbano en un horno, del cual se puede escapar esporádicamente gracias al aire acondicionado de la oficina, el carro o los centros comerciales.

El único y anhelado lugar donde puedes refugiarte y mantenerte muchas horas a salvo del calor es tu propio hogar, ya que con pequeños cambios en la rutina y en la decoración, es posible disfrutar de un espacio propio que sea más fresco, cómodo y acogedor.

ESTRATEGIAS PARA PRESERVAR LA FRESCURA DENTRO DE LA CASA

Además del aire acondicionado, que hay que elegir, utilizar y sacarle el máximo partido de la manera más económica y eficaz posible, los expertos sugieren algunas ideas básicas para mantener la casa fresca, sin aumentar el gasto eléctrico:

Buca un buen aislamiento:

Coloca cintas adhesivas en las juntas de las ventanas y toldos, así como paneles y láminas adhesivas translúcidas en los cristales. Un vidrio normal deja pasar a interior de la casa el 95% de la energía solar que llega, mientras que si está cubierto por una lámina, llega menos de una tercera parte de la irradiación del sol.

Rodéate de abundante vegetación:

Colocar plantas tanto dentro como fuera de la vivienda, no sólo contribuye a reducir los efectos de la contaminación atmosférica y de los ruidos del entorno, sino que además ayuda a mejorar el confort térmico y climático, así como la humedad relativa. La única contraindicación para vestir tu casa de verde consiste en que alguno de sus habitantes sea alérgico a alguna planta o a todas en general.

Apaga las luces y los aparatos eléctricos.

Los focos, el televisor, la computadora y otros electrodomésticos también caldean el ambiente, incluso cuando están en posición de stand-by o en espera.

Elige bien las plantas y flores:

No basta con aumentar la presencia de vegetales decorativos en el hogar, los cuales ayudan a dar colorido y alegría al ambiente y a refrescarlo; deben ser plantas naturales.

Coloca las plantas de forma estratégica en el interior de tu casa.

Elige la ventilación natural:

Lo ideal para que una casa se mantenga bien ventilada es que sus ventanas estén enfrentadas, pues esto facilita que se formen corrientes de aire.

Reduce la entrada del sol:

Durante las horas más calurosas, cierra cortinas, persianas o coloca telas claras que reflejen la luz solar.

