  1. Inicio
  2. · Mundo

Barreras en el río Bravo: la nueva frontera acuática de EE UU contra migrantes

La Embajada estadounidense emitió esta advertencia en una publicación en sus redes sociales con un video con las boyas dispuestas a lo largo del río.

  • Actualizado: 11 de enero de 2026 a las 11:38 -
  • Agencia EFE
Barreras en el río Bravo: la nueva frontera acuática de EE UU contra migrantes

Un migrante (c) desiste de ingresar a Estados Unidos y se regresa a la población de Piedras Negras (Cohauila, México), atravesando el Río Bravo en Eagle Pass, Texas (Estados Unidos). Fotografía de archivo. EFE/Octavio Guzmán
Ciudad de México

La Embajada de Estados Unidos en México advirtió este domingo de la instalación de “barreras flotantes” en el río Bravo para impedir la migración ilegal en el territorio estadounidense, por lo que alertó de que “el muro en la frontera sur no está solo en tierra”.

“Si intentas cruzar el río Bravo, encontrarás barreras flotantes y vigilancia constante”, subrayó la representación diplomática sobre este muro flotante de boyas color naranja en más de 800 kilómetros de longitud del caudal de este afluente, frontera natural que limita con Texas y el estado mexicano de Tamaulipas.

La Embajada estadounidense emitió esta advertencia en una publicación en sus redes sociales con un video con las boyas dispuestas a lo largo del río mientras suena la canción ‘Down by the riverside’ de Willie Jones.

También en este mensaje señaló que “cada milla de la frontera está reforzada para detener cruces ilegales entre puertos de entrada”, por lo que exhortó, a quienes intenten cruzar, a regresar a su país de origen y no poner su vida en riesgo. “Serás detenido y deportado. #NiLoIntentes”, remarcó la publicación.

De acuerdo con la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, este “muro flotante” es financiado con fondos contenidos en el “gran y hermoso proyecto de ley” del presidente Donald Trump y que además es parte de la estrategia del gobierno estadounidense de frenar el cruce ilegal de migrantes y el tráfico de drogas.

Sin embargo, activistas en defensa de los migrantes han calificado esta barrera acuática como una “trampa mortal”, ya que puede causar graves heridas a quienes intenten traspasarlas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias