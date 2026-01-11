Nunca es tarde para el amor: pareja de Santa Rosa de Copán se casa tras 50 años juntos

Santa Rosa de Copán, Honduras

En un acto que reafirma que el amor no conoce de tiempos ni de esperas, Jesús López y María Reina López, ambos de 80 años, contrajeron nupcias el 6 de enero, luego de haber compartido una vida juntos durante 50 años. La pareja, que ha caminado de la mano por cinco décadas, decidió formalizar su unión con la bendición en la Catedral de Santa Rosa de Copán.

El evento no solo fue una celebración familiar, sino que también atrajo la atención de transeúntes y feligreses que se encontraban en el centro histórico de la ciudad.

Vestidos de blanco impecable, símbolo de la pureza de su compromiso y de la alegría por este nuevo capítulo, los novios avanzaron hacia el altar con la ilusión que caracteriza a una pareja joven. La ceremonia fue oficiada por el párroco local, quien destacó la perseverancia, la fe y el testimonio de vida de los contrayentes. “Después de tanto tiempo de vivir juntos, decidieron que este era el momento perfecto para recibir el sacramento y la bendición de Dios”, comentó uno de los asistentes, visiblemente emocionado por el acontecimiento. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Detalles de la unión

La boda contó con los elementos tradicionales que dicta la etiqueta nupcial: Padrinos: Testigos de honor de esta promesa de fidelidad. Intercambio de anillos: Un sello de compromiso que, aunque ya existía en el corazón de ambos, ahora brilla en sus manos ante la comunidad.