Brittany Alondra Boltinhouse rinde homenaje a la Guacamaya Roja en el Miss Global 2026

San Pedro Sula, Honduras. La belleza hondureña sigue dejando huella en los certámenes internacionales. Brittany Alondra Boltinhouse ha captado la atención durante su participación en el certamen Miss Global 2026, donde ha destacado por su belleza, carisma y seguridad ante el jurado y los seguidores del concurso. A través de las diferentes actividades oficiales, Brittany ha lucido impecables atuendos que resaltan su porte y personalidad, generando comentarios positivos en redes sociales. Uno de los momentos que más llamó la atención fue su presentación en las actividades preliminares, donde mostró confianza y desenvolvimiento sobre el escenario al desfilar en trate típico y traje de baño. A través de su cuenta oficial de Instagram, Brittany Alondra compartió un video en el que luce espectacular con su traje típico, el cual es hermosa creación con tonos dorado, amarillo, rojo y azul que hace homenaje a la Guacamaya, nuestra ave nacional.

Brittany también compartió con sus seguidores todos los detalles de su majestuoso atuendo, que fue diseñado por Axel Que. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "GUACAMAYA ROJA HONDUREÑA: Cada detalle cuenta una historia. Cada color lleva consigo un pedazo de Honduras. Inspirada en la majestuosa Guacamaya Roja, ave nacional de Honduras, esta obra maestra da vida a los vibrantes tonos rojos, amarillos y azules que simbolizan la belleza, la fuerza y ​​el espíritu de nuestra nación. Desde el brillo dorado hasta la ornamentación detallada, cada elemento representa un país rico en cultura, historia y orgullo", escribió la reina de belleza hondureña. "Un agradecimiento especial al increíblemente talentoso Axel Que (@axlaxelque), cuya visión extraordinaria y arte hicieron realidad este sueño. Gracias por crear algo que honra a Honduras de manera tan hermosa y permite que nuestra cultura brille en el escenario internacional. Y a mi hermosa Honduras, gracias por concederme el honor de llevar tus colores, tu historia y tu corazón por todo el mundo. Representarte es un privilegio que atesoraré por siempre. Esto es más que un traje nacional. Es nuestra identidad, nuestro patrimonio y nuestro orgullo emprendiendo el vuelo. Desde Tailandia hasta cada rincón de nuestra tierra, que se escuche fuerte y claro: ¡QUE VIVA HONDURAS!".

Mensajes de apoyo Las reacciones de sus seguidores y fans no se han hecho esperar, y han expresado lo genial que ha sido su participación en este concurso de belleza, cuya final se celebra el próximo 11 de octubre en el MCC Hall de The Mall Lifestore Ngamwongwan, en Nonthaburi, Tailandia. "OMG reina te ves tan imponente eres la mejor", "Emely y Britanny están haciendo un gran trabajo y poniendo en el nombre de Honduras en lo más alto, orgullosos de nuestras catrachas", "Bellísimo, muchas felicidades", "Beautiful Queen", "Bella Honduras" o "Devoraste reina"", son solo algunos de los mensajes que ha recibido la beldad. El Miss Global reúne cada año a candidatas de diversos países con el objetivo de promover no solo la belleza, sino también el liderazgo, la diversidad cultural y el empoderamiento femenino.