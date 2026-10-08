Todo lo que debes saber sobre el nuevo novio de Ana de Armas, Beto Montenegro

Estados Unidos. Ana de Armas apareció junto al cantante venezolano Beto Montenegro mientras se dirigían al desfile de Louis Vuitton durante la Semana de la Moda de París, el 6 de octubre. Fue una aparición poco habitual, que se produjo un par de meses después de que surgieran los primeros rumores de romance tras haber sido vistos juntos en varias ocasiones en España. La actriz cubana se encontraba en la ciudad en calidad de embajadora de la firma de lujo, una relación que se remonta a hace años.

¿Quién es el nuevo novio de Ana de Armas? Montenegro es el líder de Rawayana, una banda que cofundó con tres amigos en Caracas, Venezuela. El grupo ganó el Grammy al Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo en febrero de 2025. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse También desarrolla proyectos fuera de la banda, como el supergrupo Astropical, junto a Li Saumet, de Bomba Estéreo. Los primeros rumores surgieron en agosto, cuando unas fotos compartidas por Deuxmoi parecían mostrar a la pareja besándose durante una escapada a Formentera. Posteriormente, otras imágenes tomadas en España mostraban a la pareja sentada muy cerca el uno del otro, con Montenegro colocando la mano sobre el cuello de De Armas.