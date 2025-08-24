Tom Cruise quiere tener un hijo con Ana de Armas

De acuerdo con fuentes cercanas a Tom Cruise, el actor estaría considerando convertirse en padre nuevamente, esta vez junto a la actriz cubano-española Ana de Armas.
Cruise, de 63 años, y De Armas, de 37, han mantenido una relación discreta pero sólida desde principios de este año. Tras haber compartido pantalla en varios eventos de alto perfil y ser vistos en escapadas románticas en Europa, los rumores sobre una posible expansión familiar no han tardado en surgir.
Una fuente le dijo al medio RadarOnline que “Tom ha estado hablando abiertamente sobre su deseo de volver a ser padre, y ha dicho que quiere que suceda antes de cumplir 64 años el próximo julio (...) ahora está planeando una vida adecuada y estable con Ana”.
Además, contó que la pareja está considerando vivir en una mansión en Vermont o en Reino Unido. “Siempre le ha atraído la vida de esa casa grande, pero antes le parecía vacía (...) Ahora quiere compartirla con alguien y criar una familia ahí”, agregó.
El informante precisó que de Armas está equilibrando su relación con su carrera, ya que ella es “muy independiente". “No tiene prisa por casarse, pero está comprometida con Tom. Sus allegados dicen que él parece revitalizado; ella ha sacado a relucir su lado más tranquilo y sereno”, añadió
Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente sus planes, allegados aseguran que la pareja está explorando opciones para establecerse en una residencia fuera de Los Ángeles, posiblemente en Vermont o el Reino Unido, con miras a una vida más tranquila y familiar.
“Tom está en una etapa de su vida donde valora profundamente la estabilidad emocional y la conexión auténtica”, comentó una fuente del entorno del actor.
“Ana ha traído una energía renovadora a su vida, y ambos han hablado abiertamente sobre la posibilidad de tener hijos.”
Tras darse a conocer la noticia de que Tom Cruise quiere convertirse en papá antes de cumplir 64 años y tener un bebé con Ana de Armas, los seguidores de ambas estrellas reaccionaron y criticaron al famoso, ya que, a lo largo de los años, ha sido duramente señalado por su paternidad y papel como padre con sus hijos Suri (que tuvo con Katie Holmes), Connor e Isabella (a quienes tuvo con Nicole Kidman).