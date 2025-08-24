Tom Cruise quiere tener un hijo con Ana de Armas

Los Ángeles.

De acuerdo con fuentes cercanas a Tom Cruise, el actor estaría considerando convertirse en padre nuevamente, esta vez junto a la actriz cubano-española Ana de Armas.

Cruise, de 63 años, y De Armas, de 37, han mantenido una relación discreta pero sólida desde principios de este año. Tras haber compartido pantalla en varios eventos de alto perfil y ser vistos en escapadas románticas en Europa, los rumores sobre una posible expansión familiar no han tardado en surgir.

Una fuente le dijo al medio RadarOnline que “Tom ha estado hablando abiertamente sobre su deseo de volver a ser padre, y ha dicho que quiere que suceda antes de cumplir 64 años el próximo julio (...) ahora está planeando una vida adecuada y estable con Ana”.

Además, contó que la pareja está considerando vivir en una mansión en Vermont o en Reino Unido. “Siempre le ha atraído la vida de esa casa grande, pero antes le parecía vacía (...) Ahora quiere compartirla con alguien y criar una familia ahí”, agregó.