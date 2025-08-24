Austin Butler revela que quedó temporalmente ciego tras rodar "Elvis"

Estados Unidos.

El actor estadounidense Austin Butler, conocido por su impresionante interpretación de Elvis Presley en la película biográfica dirigida por Baz Luhrmann, compartió recientemente un episodio médico que dejó a muchos sorprendidos: sufrió ceguera temporal poco después de terminar el rodaje de Elvis.

En una entrevista con Men’s Health, Austin Butler relató que, tras meses de intensa preparación y filmación, comenzó a experimentar graves problemas de salud. El actor pasó tres años alejado de su familia para sumergirse en el personaje, lo que lo llevó a un estado de agotamiento extremo.

El incidente ocurrió mientras viajaba en avión hacia el set de su siguiente proyecto, The Bikeriders. Durante el aterrizaje en Cincinnati, Ohio, Butler despertó con una migraña tan intensa que perdió la visión por varios minutos.

“Sentí como si me estuvieran chupando la vida del cuerpo. De repente, tuve una sensación de euforia y realmente pensé que me estaba muriendo”, confesó.