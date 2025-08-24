Austin Butler revela que quedó temporalmente ciego tras rodar "Elvis"

El actor estadounidense Austin Butler, conocido por su impresionante interpretación de Elvis Presley en la película biográfica dirigida por Baz Luhrmann, compartió recientemente un episodio médico que dejó a muchos sorprendidos: sufrió ceguera temporal poco después de terminar el rodaje de Elvis.
En una entrevista con Men’s Health, Austin Butler relató que, tras meses de intensa preparación y filmación, comenzó a experimentar graves problemas de salud. El actor pasó tres años alejado de su familia para sumergirse en el personaje, lo que lo llevó a un estado de agotamiento extremo.
El incidente ocurrió mientras viajaba en avión hacia el set de su siguiente proyecto, The Bikeriders. Durante el aterrizaje en Cincinnati, Ohio, Butler despertó con una migraña tan intensa que perdió la visión por varios minutos.
“Sentí como si me estuvieran chupando la vida del cuerpo. De repente, tuve una sensación de euforia y realmente pensé que me estaba muriendo”, confesó.
A pesar del susto, el actor no acudió al hospital y decidió continuar trabajando ese mismo día. Atribuyó el episodio a la falta de sueño y al desgaste físico y emocional que le dejó el rodaje de Elvis.
Desde entonces, Butler ha aprendido a priorizar su salud. Con el apoyo de su mentora, la actriz Laura Dern, ha adoptado un enfoque más equilibrado hacia su carrera, reconociendo que no es necesario sacrificarse al extremo para lograr una actuación sobresaliente.
Hoy en día, el actor afirmó que puede dormir toda la noche, descansar bajo el sol y mantener su vida personal sin afectar su rendimiento profesional.
"No tienes que destruir la luz", reflexionó, destacando la importancia de priorizar la salud mientras sigue triunfando en Hollywood.
