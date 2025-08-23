Claudia Schiffer: la supermodelo que nunca dejó de serlo

Alemania.

El 25 de agosto de 1970 nacía en Rheinberg, una pequeña ciudad de Renania del Norte-Westfalia, Claudia Schiffer, la mujer que décadas después se convertiría en una de las figuras más reconocibles e influyentes de la historia de la moda que marcaría la década de los noventa con su belleza nórdica e imponente. Cuando en 1987 un cazatalentos de la agencia Metropolitan Models la descubrió en una discoteca de Düsseldorf, Schiffer tenía 17 años y aspiraba a estudiar Derecho y no podía imaginar que, en menos de dos años, estaría desfilando para Chanel bajo la dirección de Karl Lagerfeld, quien no tardó en convertirla en musa y rostro recurrente de la "maison". La supermodelo alemana que definió una era celebra su 55 cumpleaños este lunes 25 de agosto con la misma elegancia que la llevó a conquistar portadas, pasarelas y campañas internacionales. Alejada del frenesí mediático que marcó su época dorada, sigue plenamente activa, compaginando proyectos de diseño y una vida familiar discreta. ORÍGENES: DE CHANEL AL MUNDO

La apuesta de Lagerfeld por Schiffer fue el comienzo de una trayectoria imparable: a lo largo de los años noventa, Schiffer se convirtió en una de las principales representantes del fenómeno de las “supermodelos”, un grupo selecto formado por nombres como Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford o Christy Turlington. Su imagen, con rasgos nórdicos y aura distante, se asoció a campañas de firmas como Guess, Versace, Valentino, Dolce & Gabbana, L'Oréal, Revlon o Chanel. Se calcula que ha protagonizado más de mil portadas de revistas, un récord absoluto en la historia de la moda, y que llegó a cobrar 20.000 dólares por desfile en su momento de mayor demanda. La modelo alemana no solo fue una figura clave en pasarela: su imagen trascendió al cine y la cultura popular. Participó en películas como `Love Actually´ o `Zoolander´ y fue uno de los rostros más emblemáticos en la era de la publicidad global, protagonizando anuncios para marcas como Citroën, Pepsi o Mango. En 1992, Vanity Fair la definió como “la alemana más famosa desde Marlene Dietrich”, una comparación que subrayaba su impacto cultural más allá del ámbito estrictamente estético. REINVENTARSE DESDE LA CALMA Lejos de desaparecer tras el fin del reinado de las supermodelos, Claudia Schiffer supo reconducir su carrera con naturalidad. En 2002 se casó con el cineasta británico Matthew Vaughn, con quien ha formado una familia junto a sus tres hijos —Caspar, Clementine y Cosima— y se instaló en una mansión Tudor en el condado de Suffolk. Desde allí ha construido una segunda vida alejada del ruido mediático, centrada en el diseño, la dirección creativa y la curaduría de proyectos artísticos. En 2011 lanzó su propia línea de prendas de cashmere en colaboración con Iris von Arnim. Posteriormente ha diseñado colecciones cápsula para firmas como TSE, Frame o Bamford, y ha desarrollado productos de interiorismo —vajillas, cerámicas, objetos decorativos— junto a marcas como Bordallo Pinheiro o Vista Alegre. Además de esta faceta, Schiffer ha ejercido como comisaria de exposiciones vinculadas a la moda de los años noventa, reivindicando una época en la que las modelos eran tan reconocidas como las actrices o las cantantes. Su papel como embajadora de UNICEF y su implicación en proyectos benéficos completan un perfil marcado por el compromiso. VIGENCIA EN LA MODA CONTEMPORÁNEA