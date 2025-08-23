  1. Inicio
Vanessa Hudgens está embarazada de su segundo hijo

La actriz y el jugador de béisbol, Cole Tucker, dieron la bienvenida a su primer hijo en julio de 2024.

  23 de agosto de 2025
  • Redacción web
Vanessa disfruta de su segundo embarazo con Cole Tucker.

 Foto: Instagram/vanessahudgens

¡Vanessa Hudgens está radiante!. La actriz asistió recientemente a un evento en Los Ángeles, su primera aparición pública desde que anunció su segundo embarazo.

Hudgens asistió a la velada "En casa con Narwal" el jueves con un vestido ceñido color hueso que dejaba al descubierto uno de sus hombros. Complementó su look con abundantes joyas, optando por anillos y pulseras de oro y plata, y lució un peinado con largas ondas.

Complementó el atuendo con tacones blancos y sonrió a las cámaras con las manos sobre su barriga de embarazada.

Hudgens anunció su embarazo en julio, un año después de dar a luz a su primer hijo. Compartió tres fotos junto a Tucker, donde ambos sonreían a las cámaras y señalaban su vientre. "¡Segunda ronda!", escribió en la publicación.

Desde entonces, Hudgens ha compartido diferentes publicaciones, incluyendo un vistazo a sus vacaciones de verano, en las que ella y Tucker juegan al pickleball, asisten a conciertos y comparten novedades sobre su embarazo.

La estrella de High School Musical presume su pancita de embarazo.

La estrella de "High School Musical" presume su pancita de embarazo.

 (Foto: Instagram/vanessahudgens)

La estrella de "High School Musical" y el beisbolista profesional comenzaron a salir en 2020 tras conocerse durante una sesión de meditación por Zoom.

Se casaron en Tulum, México, tres años después y dieron la bienvenida a su primer hijo, cuyo nombre y sexo no se han revelado públicamente, en julio de 2024.

"Mamá, papá y el bebé están felices y sanos", escribió Hudgens en sus Historias de Instagram en aquel momento, calificando su parto como un "momento especial".

