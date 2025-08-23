Vanessa Hudgens está embarazada de su segundo hijo

¡Vanessa Hudgens está radiante!. La actriz asistió recientemente a un evento en Los Ángeles, su primera aparición pública desde que anunció su segundo embarazo.

Hudgens asistió a la velada "En casa con Narwal" el jueves con un vestido ceñido color hueso que dejaba al descubierto uno de sus hombros. Complementó su look con abundantes joyas, optando por anillos y pulseras de oro y plata, y lució un peinado con largas ondas.

Complementó el atuendo con tacones blancos y sonrió a las cámaras con las manos sobre su barriga de embarazada.

Hudgens anunció su embarazo en julio, un año después de dar a luz a su primer hijo. Compartió tres fotos junto a Tucker, donde ambos sonreían a las cámaras y señalaban su vientre. "¡Segunda ronda!", escribió en la publicación.

Desde entonces, Hudgens ha compartido diferentes publicaciones, incluyendo un vistazo a sus vacaciones de verano, en las que ella y Tucker juegan al pickleball, asisten a conciertos y comparten novedades sobre su embarazo.