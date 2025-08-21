  1. Inicio
Hospitalizan al rapero Lil Nas X por posible sobredosis y tras enfrentarse a la policía

El estadounidense fue visto caminando por el medio de una calle vestido en ropa interior y unas botas de vaquero.

  • 21 de agosto de 2025 a las 15:23 -
  • Agencia EFE
El rapero Lil Nas X

 Foto: Archivo / Efe

El rapero Lil Nas X fue hospitalizado este jueves por una posible sobredosis de narcóticos y después de que la Policía de Los Ángeles lo arrestara mientras caminaba en ropa interior por las calles de la ciudad californiana.

En un video obtenido por el sitio TMZ se puede ver a Nas caminando por el medio de una calle vestido con unos calzoncillos blancos y unas botas de vaquero en el barrio Studio City de Los Ángeles.

El cantante de 'Old Town Road' comenzó a golpear a los oficiales que llegaron a la zona tras varios avisos de los residentes, lo que provocó su arresto y su ingreso en un centro hospitalario por una posible sobredosis, según informaron fuentes del Departamento de Policía de Los Ángeles al canal de noticias NBC4.

El rapero y compositor estadounidense estuvo hospitalizado el pasado mes de abril después de haber "perdido el control" del lado derecho de su cara.

Lil Nas X (Atlanta, 1999) se convirtió en estrella mundial con el éxito en 2019 de su tema 'Old Town Road', junto a Billy Ray Cyrus, que le proporcionó dos premios Grammy y el número uno de más larga duración en la historia de EE.UU., al superar a 'Despacito', con diecinueve semanas en lo más alto.

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

