La modelo Naomi Campbell revela su rutina fitness a sus 55 años

Naomi Campbell es claro ejemplo de que el paso del tiempo no es un obstáculo para mantenerse en plena forma. A sus 55 años, la supermodelo británica continúa sorprendiendo al mundo con una figura tonificada y saludable, fruto de una rutina de entrenamientos intensos y una disciplina inquebrantable.

En los últimos meses, Campbell ha compartido con sus millones de seguidores en redes sociales distintos momentos de su vida fitness, revelando algunos de los secretos que le permiten conservar su estampa de ícono de la moda.

Durante una estancia en Brasil, Campbell subió a Instagram Stories un video en el que aparece enfundada en un traje de Electric Muscle Stimulation (EMS) mientras realizaba un exigente entrenamiento de Pilates en máquina Reformer.

Según explicó el Daily Mail, este traje está diseñado “para mejorar los entrenamientos mediante impulsos eléctricos de baja frecuencia que hacen que los músculos se contraigan con mayor intensidad”.

Lejos de ser una simple curiosidad tecnológica, el EMS ha ganado popularidad entre figuras del deporte y la moda debido a su capacidad para aumentar la efectividad del ejercicio en poco tiempo.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Naomi posó luciendo la inusual prenda deportiva y luego compartió imágenes de sus movimientos sobre la máquina, mostrando la exigencia de su sesión.

No es la primera vez que Campbell revela detalles de sus entrenamientos. En el pasado, también publicó rutinas de yoga practicadas en un exclusivo gimnasio de Dubái, donde la membresía cuesta unas £300 al mes, de acuerdo con el mismo medio británico.