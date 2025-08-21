Karol G revela fechas y escenarios para el "Tropicoqueta Tour" en 2026

La confirmación de que los escenarios para el esperado Tropicoqueta Tour de Karol G ya están asegurados para 2026 ha generado gran expectación entre sus seguidores.

El empresario Diomar García, organizador de conciertos de la artista, adelantó que el anuncio oficial de las fechas podría producirse en uno o dos meses, despejando así las dudas sobre el futuro de la gira mundial que acompañará el más reciente álbum de la cantante colombiana.

García detalló que los preparativos avanzan a buen ritmo y que solo restan algunos ajustes menores antes de dar a conocer el calendario definitivo.

“Para el 2026, ya están confirmados los escenarios. Estamos haciendo por ahí unos últimos detalles con las fechas, pero no demoramos, yo creo que por ahí en un mes o dos meses estaremos anunciando el ‘Tropicoqueta Tour’”, afirmó el empresario en charla con la estación radial Los 40, quien ha estado vinculado a la organización de los conciertos de Karol G en el país.

“Si me decepcionó el mañana será bonito tour, que no me espero de este”, “ese plan si me lo pierdo”, “ya quiero escucharla cantar Tu Perfume”, “tarjetas de crédito listas”, “el mejor álbum del mundo”, “le acaban de dar sentido a mi 2026″, “qué emoción! díganme que viene a Venezuela", “espero que Panamá esté incluida”, “desde ya ahorrando para ver a Rihanna y a Karol G”, son parte de los comentarios que dejó el anunció del empresario.

‘La Bichota’, reconocida como una de las figuras más influyentes de la música latina a nivel internacional, continúa consolidando su posición en la industria. Su capacidad para conectar con el público y la autenticidad de sus propuestas artísticas la han convertido en un referente global, con una base de seguidores que trasciende fronteras.

El lanzamiento de Tropicoqueta a comienzos de 2025 marcó una nueva etapa en la carrera de la artista. Este álbum, que ha recibido una amplia atención mediática, destaca por la experimentación con diversos géneros musicales, colaboraciones inéditas y letras que exploran facetas poco vistas de Karol G.

La expectativa por la gira que acompañará este proyecto ha ido en aumento, especialmente después del éxito de su anterior tour, Mañana será bonito, que concluyó hace menos de un año.