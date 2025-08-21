Shakira conquista América con 51 conciertos agotados de la gira latina más grande de 2025

Bogotá, Colombia.

La cantante colombiana Shakira conquistó este miércoles América al completar 51 conciertos con todas las entradas agotadas de su gira mundial 'Las Mujeres Ya No Lloran', que ya suma más de 2,5 millones de boletos vendidos y se consolida como el tour latino más grande de 2025.

La gira, que se convirtió en la más grande en países como México, Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay y Uruguay en apenas seis meses de recorrido, ocupa el segundo puesto en el ránking global de giras más taquilleras de 2025, solo detrás de Coldplay y por encima de artistas como Paul McCartney y Bruno Mars.

En Estados Unidos, Shakira vendió más de 700.000 entradas en 22 conciertos, todos con el cartel de 'sold out', incluidas varias noches consecutivas en Los Ángeles y Miami.

En México, por su parte, superó el millón de boletos vendidos.