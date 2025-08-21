Millie Bobby Brown sorprende al revelar que es madre de una niña

Millie Bobby Brown (21) anunció que ella y su esposo Jake Bongiovi (23) dieron la bienvenida a una niña.
Este jueves 21 de agosto, la actriz compartió la feliz noticia en Instagram.
"Este verano, dimos la bienvenida a nuestra dulce niña mediante la adopción", escribió la estrella de "Stranger Things".
"Estamos sumamente emocionados de embarcarnos en este hermoso nuevo capítulo de la paternidad con tranquilidad y privacidad."
Brown y Bongiovi, quienes se casaron en 2024, agregaron: "Y entonces quedaron tres".
La joven de 21 años lleva mucho tiempo hablando de sus planes de formar una familia, siendo ese su "sueño" más que la boda perfecta.
Y hace apenas unos meses, habló en el podcast SmartLess sobre su deseo de una "familia numerosa".
"No veo que tener un hijo propio sea realmente diferente a adoptar", dijo Brown.
"Así que siento que no todo está descartado, porque para mí, mi hogar está lleno de amor para todos y para todo".
La joven pareja comenzó su romance en 2021 y anunció públicamente su compromiso en 2023, generando una gran sorpresa entre sus seguidores debido a su corta edad, pues ella tenía 20 años y él, 22.
En ese entonces, el propio Bon Jovi defendió a su hijo en una entrevista con The Sunday Times y aseguró que los muchachos le recordaban a él y a su esposa Dorothea, que se casaron en 1989 tras haberse conocido cuando eran adolescentes.