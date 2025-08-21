Millie Bobby Brown sorprende al revelar que es madre de una niña

Estados Unidos

Millie Bobby Brown (21) anunció que ella y su esposo Jake Bongiovi (23) dieron la bienvenida a una niña.

Este jueves 21 de agosto, la actriz compartió la feliz noticia en Instagram.

"Este verano, dimos la bienvenida a nuestra dulce niña mediante la adopción", escribió la estrella de "Stranger Things".

"Estamos sumamente emocionados de embarcarnos en este hermoso nuevo capítulo de la paternidad con tranquilidad y privacidad."

Brown y Bongiovi, quienes se casaron en 2024, agregaron: "Y entonces quedaron tres".