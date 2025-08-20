Julión Álvarez llega a Honduras el próximo 15 de noviembre

San Pedro Sula, Honduras.

Tal como lo adelantó en una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, el reconocido cantante mexicano Julión Álvarez y Su Norteño Banda traerán su gira “42-18” a tierras centroamericanas.

La gira "42-18" celebra los 42 años de vida de Julión Álvarez y los 18 años de su banda.

Honduras figura entre los países seleccionados para recibir al intérprete de música regional, quien promete un espectáculo cargado de energía, tradición y nuevos éxitos.

El intérprete de temas como "Te hubieras ido antes" y "Regalo de Dios" se presentará en Nicaragua y Costa Rica el 21 y 22 de noviembre, respectivamente.

Y luego de que el lunes se confirmará que el artista sí vendrá a Honduras, fuentes cercanas confirmaron que su visita al país será el próximo sábado 15 de noviembre en Tegucigalpa. Se cree que un día antes pasará por Guatemala.

En redes sociales los fans ya han reflejado su molestia porque Julión llegará a Tegucigalpa, y no a San Pedro Sula, donde muchos aseguran es más fácil trasladarse de cualquier parte del país.

"A todo Honduras nos queda mas cerca San Pedro Sula, independientemente de donde salgas", "Estamos más listos los de san Pedro, pero no entienden ustedes", "¿Será que aquí en SPS no hay estadio donde lo puedan traer?", "Lo queremos en SPS también", son algunos de los comentarios que se leen en la página que anunció al artista para la ciudad de Tegucigalpa.

NORTEÑO Y BANDA SINALOENSE

Julio César Álvarez Montelongo, originario de La Concordia, Chiapas, México inició su carrera musical desde joven, participando en festivales escolares y concursos regionales.

Tras una breve etapa con la Banda Mr. Lobo y luego con la Banda MS, donde grabó temas como "Mi mayor anhelo" y "Ayer la vi por la calle", en 2007 lanzó su propio proyecto: Julión Álvarez y su Norteño Banda.

Su estilo combina lo norteño con la banda sinaloense, destacando por el uso de acordeón, tuba y bajo sexto. Con álbumes como "Corazón Mágico", "Soy lo que quiero... Indispensable" y "Mi mayor anhelo", se consolidó como uno de los artistas más populares del género.

Entre sus mayores éxitos están "Te hubieras ido antes", "El amor de su vida", "Terrenal" y "Y así fue", temas que lo han llevado a llenar estadios y recibir múltiples reconocimientos, incluyendo Premios Billboard, Lo Nuestro y Juventud.

Ayer martes 19 de agosto se anunció que Julión y Su Norteño Banda están nominado a premios Juventud en la categoría: Mejor Canción Norteña Música Mexicana con “Rey sin reina”. En la misma categoría están: “Aquí mando yo” de Los Tigres Del Norte, “Bandido de amores” de Leonardo Aguilar & Pepe Aguilar y “Con todo respetillo” de Joss Favela & Luis R Conriquez.

Además de su carrera musical, Julión fue coach en "La Voz México" en 2014, donde su pupilo ganó la competencia.

A pesar de controversias mediáticas, Julión ha mantenido una sólida base de seguidores y continúa siendo una figura clave en la música regional mexicana.