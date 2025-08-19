Homenaje a Khaos por los 40 años de su álbum “Forjado en Rocka”

San Pedro Sula será escenario de un emotivo homenaje a Khaos, la icónica banda sampedrana de rock que hace 40 años lanzó su legendario álbum “Forjado en Rocka”.
El concierto se realizará el sábado 30 de agosto en San Güicho, barrio Los Andes, y reunirá a reconocidos músicos de la escena local bajo la dirección de Max Urso, guitarrista fundador de Khaos.
La alineación para este tributo estará compuesta por Wilpezz en la voz, Luis Linares en la batería, Mike Quiñónez en el bajo y Juan Ayestas en la guitarra. Como invitado especial participará Hunty Gabbe, miembro fundador del grupo en 1980.
La conducción estará a cargo de destacadas voces de la radio como René Sosa y Myrna María Barahona, quienes animarán la velada junto a otras personalidades.
Publicado originalmente en junio de 1985, “Forjado en Rocka” es considerado el primer álbum de larga duración del rock metal hondureño, con nueve composiciones originales interpretadas en español. También se le reconoce como pionero del género en toda Centroamérica.
A cuatro décadas de su estreno, el legado de Khaos sigue vivo y su vinilo original continúa siendo una pieza codiciada por coleccionistas de todo el mundo.
Detalles del evento:
Fecha: sábado 30 de agosto
Portones: 5:00 p.m. | Inicio: 8:00 p.m.
Lugar: San Güicho, barrio Los Andes, 12 ave. entre 4 y 5 calle, San Pedro Sula
Entrada: L300
Información: 3222-0577