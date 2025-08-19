Homenaje a Khaos por los 40 años de su álbum “Forjado en Rocka”

San Pedro Sula, Honduras.

San Pedro Sula será escenario de un emotivo homenaje a Khaos, la icónica banda sampedrana de rock que hace 40 años lanzó su legendario álbum “Forjado en Rocka”.

El concierto se realizará el sábado 30 de agosto en San Güicho, barrio Los Andes, y reunirá a reconocidos músicos de la escena local bajo la dirección de Max Urso, guitarrista fundador de Khaos.

La alineación para este tributo estará compuesta por Wilpezz en la voz, Luis Linares en la batería, Mike Quiñónez en el bajo y Juan Ayestas en la guitarra. Como invitado especial participará Hunty Gabbe, miembro fundador del grupo en 1980.