Bella Ramsey sueña con interpretar a Spider-Man

Bella Ramsey dijo que le gustaría ser el próximo Spider-Man. La declaración ocurrió durante una entrevista para Variety, luego de que el reportero le preguntara sobre qué opinaba de que Pedro Pascal estaba en el Universo Cinematográfico de Marvel.

La joven actriz que saltó a la fama gracias a su interpretación de Lyanna Mormont en Game of Thrones, ofreció una entrevista sobre su reciente nominación a los Emmy, donde habló de los proyectos en los que le gustaría trabajar con Pascal.

“Me gustaría hacer una película de robos como en la que asaltemos juntos un banco” dijo la estrella de HBO.

Más tarde el reportero la interrogó sobre que sabía acerca de la nueva temporada de The Last Of Us a lo que Bella dijo que “nada”, ya que no ha leído ningún guion, sólo confirmó que la historia estará centrada en Abby, justo como en el videojuego que usa una narrativa paralela.

Luego habló sobre una posible participación junto a Pedro Pascal en el UCM, aunque le parecería “grandioso” interpretar a un super héroe diseñado para ella, realmente le atrae más la idea de ser Spider- Man.

“Tom Holland, has hecho un increíble trabajo”, dijo Ramsey, agregando además que “quizá deberían hacer una nueva” película de Spider-Man para ella.

La actriz dijo ser inexperta en el UCM, esto porque apenas tuvo oportunidad de ver su primera película de Marvel hace dos meses.

“Vi Spider-Man con Andrew Garfield. estuvo increíble, lo amé”, finalizó Ramsey sobre el tema.

Mientras tanto, Spider-Man: Brand New Day inició su rodaje en el set de Escocia. Durante el primer día de grabación se viralizó un video de Holland saludando a sus fans más pequeños y grabando algunas escenas de acción.

En el video publicado por Sony Pictures, se muestra al director Destin Daniel Cretton hablando con Tom Holland, luego se ve al actor alzando a un niño disfrazado de Spider-Man, para tomarse un foto juntos.

“Usar este traje de nuevo es curioso, ya saben es diferente de alguna forma. También es la primera vez que tenemos fans en el set desde el primer día, entonces me siento realmente emocionado de poder compartir esto con todos ellos”, dijo Holland en el video que documental el arranque del rodaje.

El actor inglés dijo que ya tiene mucha experiencia como superhéroe y bromeó comentando que este era “su cuarto primer día”.