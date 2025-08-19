Taylor Swift revela impactantes imágenes de su nuevo álbum

Madrid, España.

Taylor Swift ha revelado nuevas e impactantes imágenes de su próximo álbum The Life of a Showgirl.

La estrella del pop de 35 años compartió una foto promocional de su colección de vinilo Shiny Bug del disco, que estará disponible exclusivamente en su sitio web, lo que provocó un frenesí en los fanáticos en línea.

En una imagen, Taylor Swift aparece apoyada contra una pared verde pálido con un traje rojo y negro con lentejuelas y medias de rejilla color piel, y su cabello rubio suelto sobre sus hombros.

La imagen fue capturada por los fotógrafos Mert Alas y Marcus Piggott, cuyas colaboraciones anteriores con la cantante incluyen la obra de arte de su álbum Reputation de 2017.

Al hablar en el podcast New Heights de su novio Travis Kelce, dijo:"Me encantó lo que hicieron con esas fotos, así que los llamé para (este álbum). Estoy muy feliz con el resultado de estas fotos".

Taylor también dio crédito a los productores Max Martin y Shellback en Instagram, diciendo que estaba "muy orgullosa" de las canciones en las que habían trabajado.

Ella explicó: "Esto es un regalo total. Este disco me importa más de lo que puedo exagerar".