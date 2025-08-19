Taylor Swift revela impactantes imágenes de su nuevo álbum

Taylor Swift ha revelado nuevas e impactantes imágenes de su próximo álbum The Life of a Showgirl.
La estrella del pop de 35 años compartió una foto promocional de su colección de vinilo Shiny Bug del disco, que estará disponible exclusivamente en su sitio web, lo que provocó un frenesí en los fanáticos en línea.
En una imagen, Taylor Swift aparece apoyada contra una pared verde pálido con un traje rojo y negro con lentejuelas y medias de rejilla color piel, y su cabello rubio suelto sobre sus hombros.
La imagen fue capturada por los fotógrafos Mert Alas y Marcus Piggott, cuyas colaboraciones anteriores con la cantante incluyen la obra de arte de su álbum Reputation de 2017.
Al hablar en el podcast New Heights de su novio Travis Kelce, dijo:"Me encantó lo que hicieron con esas fotos, así que los llamé para (este álbum). Estoy muy feliz con el resultado de estas fotos".
Taylor también dio crédito a los productores Max Martin y Shellback en Instagram, diciendo que estaba "muy orgullosa" de las canciones en las que habían trabajado.
Ella explicó: "Esto es un regalo total. Este disco me importa más de lo que puedo exagerar".
Una imagen más atrevida
La estética de la nueva campaña promocional ha provocado fuertes reacciones tanto de los fanáticos como de los críticos.
Un fan dijo en las redes sociales: "Queríamos un sencillo principal pero te ves hermosa, así que está bien".
Otro escribió: "Queríamos un sencillo pero tú saliste, así que es una victoria".
Un tercero añadió: "Taylor no está lanzando un álbum, está lanzando una bomba. La industria está temblando".
Otros, sin embargo, expresaron su desaprobación.
Un usuario en X escribió: "¿Por qué de repente estás tan desesperada por ser vista como un símbolo sexual? Jajaja".
Otra preguntó: "Una pregunta para todos los Swifties: ¿cuándo empezó Taylor a mostrar su piel como el resto de Hollywood?".
Al hablar más sobre el arte del álbum, Taylor le dijo al podcast New Heights:
"Mi día termina conmigo en una bañera, generalmente no con un vestido deslumbrante, pero tratamos de mantenernos decentes. Quería realzar todos los diferentes aspectos de cómo se sintió (el Eras Tour) y (la versión de The Life Of A Showgirl) es cómo se sintió al final de la noche".
Taylor agregó que el disco refleja sus experiencias "fuera del escenario" y dijo: "La portada del álbum pretende representar cómo se ve el final de mi noche en la gira".
La 14 veces ganadora del Grammy también reveló la lista completa de 12 canciones, que incluye The Fate of Ophelia, Elizabeth Taylor, Opalite, Father Figure, Eldest Daughter, Ruin The Friendship, Actually Romantic, Wi$h Li$t, Wood, CANCELLED!, Honey y la canción principal, The Life of a Showgirl.
Sabrina Carpenter, de 25 años, colabora en la canción principal, mientras que Travis, de 34, describió todas las canciones como "éxitos".
La actriz Zoë Kravitz, de 36 años, declaró a Extra que no había saltos en el disco.