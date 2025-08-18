Bella Thorne le pide matrimonio a su novio Mark Emms y desata debate en redes

Estados Unidos.

La actriz y modelo Bella Thorne sorprendió a sus seguidores este fin de semana al compartir en Instagram un emotivo video en el que le propone matrimonio a su novio, el productor británico Mark Emms.

Aunque la pareja ya estaba comprometida desde mayo de 2023, cuando Emms le pidió la mano, Bella Thorne decidió devolver el gesto con una propuesta simbólica cargada de amor y significado.

“Hace tres años nos conocimos, al año siguiente él me propuso matrimonio, y ahora, un año después, yo también”, escribió la actriz de 27 años junto a las imágenes del momento, en las que se le ve arrodillada frente a Emms en una habitación decorada con flores, velas y globos en forma de corazón.

La reacción del productor fue de total sorpresa y felicidad, culminando en un beso y abrazo que sellaron el romántico instante. Sin embargo, el gesto de Bella Thorne generó opiniones divididas en redes sociales.

Mientras algunos aplaudieron la iniciativa por considerarla igualitaria y dulce, otros cuestionaron la necesidad de “duplicar” la propuesta de matrimonio.