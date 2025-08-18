Ricky Martin recibirá el Latin Icon Award en los MTV VMA 2024

Nueva York

El cantante puertorriqueño Ricky Martin será reconocido con el primer Latin Icon Award durante la gala de los MTV Video Music Awards (VMA), el próximo 7 de septiembre en el estadio UBS de Elmont, Nueva York, informó este lunes la organización.

El intérprete de Livin' la vida loca recibirá el galardón por su “carrera de cuatro décadas que llevó la música y la cultura latinas a la corriente general, con más de 70 millones de álbumes vendidos en todo el mundo y más de 180 premios por su música, actuación y trabajo humanitario”, señaló MTV en un comunicado.

Ganador del Grammy y del Latin Grammy, Martin celebra también el 26 aniversario de su primera actuación en los VMA, en 1999, cuando se convirtió en el primer artista masculino latino en obtener el premio a mejor video pop y se coronó como el vencedor de la noche con cinco galardones.

Además, el rapero estadounidense Busta Rhymes será distinguido con un nuevo premio, el Rock the Bells Visionary Award, por su “impacto cultural que rompió límites y una carrera musical indomable”. El año pasado ya había recibido el título de Icono en los MTV Europe Music Awards (EMA).

El comunicado de MTV anuncia también que el colombiano J Balvin actuará en la ceremonia con su nuevo tema Zun Zun, junto a Justin Quiles y Lenny Tavárez, y Noventa, en colaboración con DJ Snake.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Este año, Lady Gaga encabeza la lista de nominados con 12 candidaturas, seguida de Bruno Mars (11) y Kendrick Lamar (10). Sabrina Carpenter y Rosé, de Blackpink, cuentan con ocho nominaciones, mientras que Ariana Grande y The Weeknd compiten en siete categorías.