Bad Bunny y Danny Ocean lideran Premios Juventud en Panamá

Miami

Bad Bunny y Danny Ocean encabezan con seis nominaciones cada uno la lista de postulados a los Premios Juventud, que por primera vez se celebrarán en Panamá el próximo 25 de septiembre, informó este martes la cadena TelevisaUnivision.

Los organizadores detallaron que Anitta, Beéle, Carín León, Emilia, Myke Towers, Netón Vega y Peso Pluma obtuvieron cinco nominaciones cada uno.

Este año, los galardones incorporan ocho nuevas categorías, entre ellas Mejor Canción Música Mexicana Alternativa, que reconoce la fusión de sonidos tradicionales mexicanos con otros estilos; Mejor Canción Pop/Rítmica, enfocada en la combinación de pop y música electrónica; y Afrobeat Latino del Año, que celebra las contribuciones a este género emergente.

También se suman categorías como #GettingReadyWith, que destaca a creadores de contenido de moda y belleza; Podcast del Año; Stream Que Nos Pegó, que premia series virales en redes sociales; #ModoAvión, para quienes inspiran a viajar y explorar el mundo, y POVFutbolero, que reconoce a los fanáticos que transforman su pasión por el fútbol en contenido viral.

Gracias al respaldo de un panel de expertos, se duplicó el número de categorías dedicadas a creadores digitales y redes sociales, que pasan de cuatro a ocho.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Es la primera vez que Premios Juventud se celebrará fuera de Estados Unidos, con el objetivo de conmemorar el Mes de la Herencia Hispana en Ciudad de Panamá.

El periodo de elegibilidad de las nominaciones comprendió del 31 de mayo de 2024 al 1 de junio de 2025. Los ganadores serán elegidos por votación popular.

En total, 231 artistas competirán en 41 categorías: 30 de música, tres de televisión y streaming, y ocho de redes sociales.

La gala, que será conducida por Clarissa Molina junto a otras figuras aún por anunciar, se transmitirá en vivo desde el Centro de Convenciones Figali a través de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, la noche del jueves 25 de septiembre.

El evento tendrá una duración de cuatro horas e incluirá el pre-show de alfombra roja Noche de Estrellas de Premios Juventud.