“Good Boy”: la película de terror protagonizada por un perro presenta su primer avance

Luego de la curiosidad que despertó el anuncio de Good Boy por ser una película contada desde la perspectiva de un perro, finalmente se proyectó primer avance de la cinta, el cual luce aterrador.

El trailer de Good Boy tuvo su estreno mundial durante el festival SXSW Film & TV 2025, donde llamó rápidamente la atención y fue adquirida por Independent Film Company IFC junto a Shudder servicio de streaming propiedad de AMC Networks.

La historia captó la atención de la crítica, quienes ya han emitido sus primeros juicios, uno de ellos fue el medio especializado IndieWire quienes la clasificaron como “una de las mejores películas de terror en lo que va del año“.

Asimismo, el medio expresó que el perro es “uno de los actores más emotivos, independientemente de su especie”. Desde su butaca, Collider anotó lo siguiente: “Verdaderamente inquietante”. The Austin Cronicle dijo que la película es “refrescante y entretenida”. “Escalofriante... extraña y sorpresivamente conmovedora”, anotó Screen Zealots.

La trama sigue a Indy y a su dueño Todd, quien decide dejar la ciudad y mudarse con su mascota a una casa familiar abandonada en el campo. Pero pronto el perro percibe presencias oscuras, rincones cargados de tensión y los rastros de una muerte trágica ocurrida en la propiedad.

De acuerdo con la sinopsis, Indy deberá enfrentar una fuerza malévola que busca arrastrar a su querido dueño al más allá.

Ben Leonberg, cineasta independiente, explicó que el enfoque de Good Boy rompe con las convenciones del cine de animales:

“Esto no es Air Bud ni Lassie, donde el perro siempre luce alegre o actúa siguiendo órdenes de un entrenador. Mi meta era que Indy se comportara de forma realista, o tan realista como fuera posible dentro de un relato sobrenatural. No le dimos voz ni pensamientos humanos, solo instinto, sensación y razonamiento simple”. señaló.

La crítica reconoció al verdadero protagonista de la historia, Indy, el can a quien sigue la historia y que incluso logró un reconocimiento especial en SXSW, ahora se le considera como el ganador del primer premio “Howl of Fame” (Aullido de la Fama) otorgado a un perro actor.

El jurado destacó su capacidad para transmitir emociones como suspenso, desde una óptica que calificaron como “escalofriante”.

Cabe señalar que la película destaca la capacidad que tienen los animales para ver fenómenos que son invisibles para el ojo humano, lo que transforma paisajes cotidianos en escenas de terror.

Indy nos recuerda que, incluso cuando la oscuridad se cierne sobre los humanos, el amor fiel de un perro no conoce límites.

El proyecto promete ser una de las propuestas más originales de la temporada, al relatar un cuento sobre una casa embrujada y fuerzas malignas que no se pueden ocultar ante la visión de Indy.

La combinación de una atmosfera inquietante en yuxtaposición con la ternura de un perro estereotipo del “buen chico”, promete una experiencia tan inusual como perturbadora, para los amantes del género.

Good Boy se estrenará en cines el próximo 3 de octubre antes de llegar a la plataforma Shudder.