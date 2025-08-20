El grupo dominicano Ilegales celebrará en noviembre sus 30 años de carrera

Santo Domingo.

El grupo musical dominicano Ilegales ofrecerá un concierto en Santo Domingo el 15 de noviembre para celebrar sus 30 años de trayectoria musical, se informó este martes.

En el recital, que tendrá lugar en el óvalo de la feria ganadera de Santo Domingo, los músicos dominicanos darán un repaso a sus grandes éxitos en la que "promete ser una noche histórica para todos los fanáticos de la agrupación", según indicó la productora en un comunicado.

Ilegales inició su trayectoria en 1995 con un sonido fresco que fusionó merengue, pop, house y ritmos urbanos, lo que abrió el camino a una nueva generación de artistas.

"Su estilo irreverente y su energía en el escenario los convirtieron rápidamente en referentes internacionales, llevando la bandera dominicana a los más importantes escenarios de América y Europa", señaló la productora.

Entre los mayores éxitos de la banda destacan 'La Morena', 'Fiesta caliente', 'Taqui taqui' y 'Chucuchá'.

En su trayectoria Ilegales ha recibido varias nominaciones al Grammy Latino, los premios Billboard y los premios Lo nuestro.

"Con más de dos décadas en los primeros lugares de la radio latina, Ilegales sigue siendo sinónimo de innovación, fiesta y música que trasciende generaciones", concluyó la nota.

TRAYECTORIA

Originalmente el grupo fue integrado por Vladimir Dotel, Álvaro Guzmán, Anthony de la Cruz y Jason González, con características similares al grupo Proyecto Uno. Se proyectaron internacionalmente con los temas "La Morena" y su sencillo "Fiesta caliente". Estos temas fueron premiados en "Acapulco fest" y los "Premios Eres". También fueron nominados al Grammy Latino y premios Ascap.

Los miembros actuales son Vladimir Dotel, David Díaz y Junior Pimentel.

El año pasado, Ilegales ofreció una actuación especial en Premio Lo Nuestro con motivo del inicio de celebración de sus tres décadas de trayectoria musical.

El grupo dominicano subió al escenario del Kaseya Center de Miami, sede de esta gala, para brindar una presentación que recorrió sus más grandes éxitos grabados a lo largo de su carrera.

En una entrevista con Diario Las Américas Vladimir Dotel, fundador y líder de la agrupación dijo: "Siempre agradecido con Dios de que ya podamos celebrar 30 años de carrera, que no es nada fácil. Una carrera que ha sido muy bonita, pero con muchos sacrificios. Hemos experimentado muchas latitudes, con montañas rusas de altas y bajas".

