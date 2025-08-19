Cortis, la nueva banda de la agencia de BTS, debuta con What You Want

Cortis, la nueva banda masculina de la agencia BigHit Music, empresa responsable del éxito global de BTS, debutó el lunes con el sencillo digital What You Want y con el objetivo de construir una identidad genuina en la industria del K-pop. El grupo está conformado por Martin, James, Juhoon, Seonghyeon y Keonho, y prepara el lanzamiento de su primer EP Color Outside the Lines, previsto para el 8 de septiembre. El nombre de la banda proviene de seis letras seleccionadas del título del disco, explicó Juhoon durante la presentación en Seúl. “Transmite la idea de pensar con libertad, más allá de los estándares y las reglas establecidas por la sociedad”, señaló el cantante en declaraciones recogidas por Yonhap.

Un estilo propio en construcción

What You Want combina un riff de guitarra de rock psicodélico de los años 60 con un ritmo boom bap influenciado por el hip-hop. La letra refleja el deseo de los jóvenes artistas de alcanzar sus metas con confianza y sin dudas. BigHit describió a Cortis como "un equipo de jóvenes creadores que elaboran directamente música, coreografías y vídeos con una sensibilidad nueva y original". Se trata del primer grupo de la agencia desde el debut de Tomorrow X Together (TXT) en 2019. Previo a su debut oficial, el 11 de agosto la banda lanzó el vídeo conceptual GO!, que acumulaba hasta este lunes más de 1,2 millones de reproducciones en YouTube.

Proceso creativo y trabajo en equipo

Los integrantes relataron que al inicio trabajaban de forma separada, pero el resultado no era el esperado. “Empezamos a colaborar estrechamente, incluso escribiendo una sola línea juntos. Eso fortaleció nuestra creencia en la cocreación”, comentó Seonghyeon. Martin y James tienen experiencia previa en la industria, ya que han contribuido con composiciones y coreografías para grupos como ILLIT y TXT, ambos bajo el sello Hybe. “Mentiría si dijera que no hay presión. Gracias a nuestros veteranos sentimos una gran responsabilidad y trabajamos duro para dar lo mejor”, confesó Martin, quien además habló sobre la ilusión de debutar como artista tras años produciendo música. El grupo seleccionó entre más de 300 canciones la que será la principal de su EP. Para ello organizaron un campamento musical en Los Ángeles, inicialmente previsto para un mes, pero que terminó extendiéndose a tres.

Escenarios innovadores y objetivos