Rosalía rompe el silencio sobre su romance con Hunter Schafer

Madrid, España.

Después de años de especulaciones, la cantante española Rosalía ha confirmado públicamente su relación sentimental con la actriz y modelo Hunter Schafer, conocida por su papel en la serie Euphoria.

En una entrevista reciente para la revista Elle, la artista reveló que ambas vivieron un romance breve pero significativo en 2019, durante un periodo de cinco meses.

El vínculo entre Rosalía y Schafer había sido objeto de rumores desde que fueron vistas juntas en eventos como la Semana de la Moda de Londres y la gala de los Premios Billboard, donde Rosalía le dedicó unas emotivas palabras desde el escenario: “Gracias a mi amiga Hunter, gracias por venir esta noche conmigo, te quiero mucho”.

Hunter Schafer fue la primera en hablar abiertamente sobre la relación en 2024, describiéndola como una experiencia valiosa y afirmando que Rosalía es “parte de su familia”.