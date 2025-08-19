  1. Inicio
  2. · Espectáculos

El presidente surcoreano hablará del futuro del K-pop en TV

Lee Jae-myung, presidente de Corea del Sur, participará en un especial de Arirang TV sobre el futuro del K-pop junto a TWICE y la directora de K-pop Demon Hunters.

  • 19 de agosto de 2025 a las 14:23 -
  • Agencia EFE
El presidente surcoreano hablará del futuro del K-pop en TV

La cinta animada K-pop Demon Hunters ha sido un éxito en Netflix y pronto será estrenada en cines para que pueda competir para los próximos premios Óscar.
Seúl

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, participará este miércoles en un programa especial de televisión dedicado al futuro del K-pop. Compartirá escenario con la directora de la exitosa cinta animada K-pop Demon Hunters y con integrantes del grupo femenino TWICE.

Según informó la oficina presidencial, Lee intervendrá en la emisión titulada K-pop: The Next Chapter (K-pop: El próximo capítulo), que se transmitirá el 20 de agosto a las 17:00 hora local (8:00 am del 21 de agosto en Honduras) por el canal en inglés Arirang TV. El hecho de que la transmisión sea en inglés apunta a una estrategia de alcance internacional.

“El programa busca analizar la posición mundial que ha alcanzado el K-pop, así como su capacidad de expansión y nuevas posibilidades”, explicó la oficina presidencial en un comunicado. Añadió que las propuestas servirán de referencia para definir la dirección futura de las políticas culturales.

El Gobierno considera que la industria del K-pop es esencial para consolidar a Corea del Sur dentro del soft power big 5, que también incluye a la gastronomía (K-food), cosméticos (K-beauty), telenovelas (K-dramas) y cómics digitales (K-webtoons).

Una asistente de producción de Arirang TV comentó a EFE: “No recuerdo que haya precedente de un programa similar en la emisora”.

Big Ocean, la banda que arrasa en el K-Pop con lengua de señas
Jihyo y Jeongyeon, integrantes de TWICE.

Jihyo y Jeongyeon, integrantes de TWICE.

Invitados del especial televisivo

En la grabación participarán Maggie Kang, directora de K-pop Demon Hunters; las cantantes Jihyo y Jeongyeon, integrantes de TWICE y colaboradoras en la banda sonora del filme; el productor R.Tee; y el crítico musical Kim Young-dae.

La cinta animada, producida por Sony Pictures y estrenada en junio en Netflix, se ha convertido en la película animada más vista en la historia de la plataforma. Su tema principal, Golden, se mantiene en el número uno de la lista Billboard Hot 100 más reciente.

Homenaje a Khaos por los 40 años de su álbum “Forjado en Rocka”

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias