El presidente surcoreano hablará del futuro del K-pop en TV

Seúl

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, participará este miércoles en un programa especial de televisión dedicado al futuro del K-pop. Compartirá escenario con la directora de la exitosa cinta animada K-pop Demon Hunters y con integrantes del grupo femenino TWICE.

Según informó la oficina presidencial, Lee intervendrá en la emisión titulada K-pop: The Next Chapter (K-pop: El próximo capítulo), que se transmitirá el 20 de agosto a las 17:00 hora local (8:00 am del 21 de agosto en Honduras) por el canal en inglés Arirang TV. El hecho de que la transmisión sea en inglés apunta a una estrategia de alcance internacional.

“El programa busca analizar la posición mundial que ha alcanzado el K-pop, así como su capacidad de expansión y nuevas posibilidades”, explicó la oficina presidencial en un comunicado. Añadió que las propuestas servirán de referencia para definir la dirección futura de las políticas culturales.

El Gobierno considera que la industria del K-pop es esencial para consolidar a Corea del Sur dentro del soft power big 5, que también incluye a la gastronomía (K-food), cosméticos (K-beauty), telenovelas (K-dramas) y cómics digitales (K-webtoons).

Una asistente de producción de Arirang TV comentó a EFE: “No recuerdo que haya precedente de un programa similar en la emisora”.