Big Ocean, la banda que arrasa en el K-Pop con lengua de señas

Por: Ephrat Livni/The New York Times

Al igual que otras sensaciones del K-pop, Big Ocean canta, rapea, baila y atrae a fans apasionadas. Pero el ascenso meteórico de este nuevo grupo se debe a una habilidad que ninguna otra boy band ostenta: la lengua de señas.

Los miembros —Lee Chan-yeon, de 27 años, Park Hyun-jin, de 25, y Kim Ji-seok, de 22— son sordos o tienen dificultades auditivas. Utilizan avanzada tecnología de audio para ayudar a crear su música, coordinan sus coreografías con metrónomos parpadeantes y relojes con vibración, e incorporan la lengua de señas coreana en videos y presentaciones.

“Usamos la lengua de señas para transmitir significados donde el sonido por sí solo podría ser insuficiente”, dijo Lee. “Para nosotros, la LSC no es sólo un elemento —es el corazón de nuestra presentación”.

El grupo lanzó su sencillo debut, “Glow”, el año pasado, el Día de las Personas con Discapacidad de Corea, e incorporó la LSC en su primera presentación en televisión. Poco después, lanzó “Blow”, un sencillo con letra en inglés y lengua de señas estadounidense.

El mes pasado, el grupo se presentó en un festival de anime en Brasil y en un evento tecnológico de la ONU en Suiza, antes de realizar una gira por Europa por segunda vez desde la primavera e iniciar su primera gira por Estados Unidos.