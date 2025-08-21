Muere Xava Drago, voz de Coda y figura emblemática del rock mexicano

Mexico

El cantante Salvador Aguilar, conocido artísticamente como Xava Drago, falleció a los 54 años este jueves tras una dura batalla contra un cáncer de estómago.

Como vocalista de la banda Coda, marcó a una generación con su entrega en los escenarios y deja un legado imborrable en la historia del rock mexicano.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado publicado por la agrupación y luego replicada por distintos medios nacionales.

Xava había sido diagnosticado con cáncer gástrico en 2024. Después de superar temporalmente la enfermedad gracias a un tratamiento oncológico, el cáncer regresó en 2025 y evolucionó hacia una fase terminal.

Desde su debut en los años 80 con bandas como Ultimátum y Megatón, hasta convertirse en la voz de Coda en los 90, Xava Drago se destacó por su pasión sobre el escenario y su cercanía con el público.