Muere Xava Drago, voz de Coda y figura emblemática del rock mexicano

La comunidad del rock mexicano está de luto por la muerte de Xava Drago, emblemático vocalista de la banda Coda.

Xava Drago se destacó por su pasión sobre el escenario y su cercanía con el público. Imagen tomada de Xava Drago la voz de Coda.
El cantante Salvador Aguilar, conocido artísticamente como Xava Drago, falleció a los 54 años este jueves tras una dura batalla contra un cáncer de estómago.

Como vocalista de la banda Coda, marcó a una generación con su entrega en los escenarios y deja un legado imborrable en la historia del rock mexicano.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado publicado por la agrupación y luego replicada por distintos medios nacionales.

Xava había sido diagnosticado con cáncer gástrico en 2024. Después de superar temporalmente la enfermedad gracias a un tratamiento oncológico, el cáncer regresó en 2025 y evolucionó hacia una fase terminal.

Desde su debut en los años 80 con bandas como Ultimátum y Megatón, hasta convertirse en la voz de Coda en los 90, Xava Drago se destacó por su pasión sobre el escenario y su cercanía con el público.

