Netflix no basta: rechazan la libertad de uno de los hermanos Menéndez

Estados Unidos.

Lyle Menéndez, el mayor de los hermanos condenados a cadena perpetua por el asesinato de sus padres, afronta este viernes su audiencia de libertad condicional después de que al menor de la familia, Erik, se le negase ayer la petición para ser liberado tras más de tres décadas en prisión.

La Junta de Libertad Condicional de California evaluará el caso de Lyle un día después de evaluar el de Erik y denegar su petición de libertad condicional, al considerar que todavía no está lo suficientemente rehabilitado como para insertarse en la sociedad.

Aunque juzgaron a ambos hermanos por igual por el crimen que cometieron en 1989 contra sus progenitores, José y Kitty Menéndez, el comportamiento de Lyle y Erik en prisión se evalúa de manera independiente, lo que podría dar lugar a una decisión diferente a la de ayer.

El fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, elogió en un comunicado la decisión de negar la petición de libertad condicional de Erik Menéndez.

“La Junta determinó correctamente que las acciones de Erik Menéndez hablan más que las palabras, y que su conducta en prisión y su mentalidad demuestran que todavía representan un riesgo irrazonable de peligro para la comunidad”, indicó en un escrito difundido en X.