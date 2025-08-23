Se casa Natalia Juárez, “Simoneta” de ¡Vivan los niños!

Con un fragmento de la canción "Y es que no pueda vivir sin ti" de Alejandro Sanz, Natalia Juárez, actriz mexicana que dio vida a Simoneta en la telenovela "¡Vivan los niños!" anunció en redes sociales que se casará con Michele Libretti, su pareja desde hace varios años.
"Después de 473.040.000 segundos juntos... SHE SAID YES" (Ella dijo que sí) Que emoción seguir compartiendo la vida contigo", se lee en la publicación.
La pareja tiene 15 años de relación, y conviven juntos desde el 2021. Libretti es un empresario venezolano que Natalia conoció cuando ambos eran muy jóvenes. Según han confesado en redes, iniciaron su historia de amor en 2010.
La propuesta se realizó durante un viaje que ambos realizan por Europa, el novio eligió hacerlo frente a la playa con un hermoso atardecer y un espectacular arcoíris, provocando lágrimas y mucha emoción en Natalia.
En redes sociales las felicitaciones no se hicieron esperar. "Felicidades a los dos", "Wow, qué bonito. Felicidades", "Ay, qué emoción. Muchas felicidades, qué viva el amor", "El arcoíris en la biblia significa un pacto de Dios con el mundo", "Muchas felicidades me llena de emoción ver esta nueva etapa en sus vidas", fueron algunos de los mensajes de sus compañeros de profesión.
Natalia también participó en otras telenovelas infantiles como: "Atrévete a soñar" y "Sueños y caramelos".
También participó en los melodramas: "Lo que la vida me robó", "Mujer de madera", "Querida enemiga", "Vino el amor", entre otras producciones.
Los fans de "¡Vivan los niños!" les escribieron mensajes como: "El sueño de todas las que fuimos Simoneta", "Sabes que ya no estás tan chava cuando Simoneta y los de tu generación se están casando", "Es la pedida más perfecta" y "Nuestra Simoneta se casa".