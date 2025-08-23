Se casa Natalia Juárez, “Simoneta” de ¡Vivan los niños!

Con un fragmento de la canción "Y es que no pueda vivir sin ti" de Alejandro Sanz, Natalia Juárez, actriz mexicana que dio vida a Simoneta en la telenovela "¡Vivan los niños!" anunció en redes sociales que se casará con Michele Libretti, su pareja desde hace varios años.

"Después de 473.040.000 segundos juntos... SHE SAID YES" (Ella dijo que sí) Que emoción seguir compartiendo la vida contigo", se lee en la publicación.

La pareja tiene 15 años de relación, y conviven juntos desde el 2021. Libretti es un empresario venezolano que Natalia conoció cuando ambos eran muy jóvenes. Según han confesado en redes, iniciaron su historia de amor en 2010.

La propuesta se realizó durante un viaje que ambos realizan por Europa, el novio eligió hacerlo frente a la playa con un hermoso atardecer y un espectacular arcoíris, provocando lágrimas y mucha emoción en Natalia.