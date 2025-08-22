Olga Tañón rinde tributo a Puerto Rico con su tema "Soy de aquí"

San Juan, Puerto Rico.

"La Mujer de Fuego", Olga Tañón, ícono de la música tropical y ganadora de múltiples premios Grammy y Billboard, celebró en grande el lanzamiento de su nuevo disco y sencillo “PR 24 Siete-Soy de aquí" - con un íntimo y especial Listening Party en el Café Teatro Moneró, en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

El evento reunió a fanáticos, medios de comunicación, colegas de la industria y personalidades, quienes fueron los primeros en escuchar en exclusiva este nuevo proyecto de la reconocida intérprete. Con la energía, carisma y pasión que la caracterizan, Olga compartió los detalles detrás de la creación de “PR 24 Siete Soy de aquí”, un trabajo musical que representa una profunda conexión con sus raíces puertorriqueñas y con el lugar que la vio crecer.

“Estoy muy emocionada de presentarles este nuevo proyecto. ‘PR 24 Siete Soy de aquí” representa mi compromiso y amor por la música, por ustedes, mi público, que siempre ha estado ahí apoyándome. Este disco y este sencillo los hice pensando en todos los que viven la vida intensamente y con pasión, las 24 horas del día, los 7 días de la semana”, expresó la artista durante la celebración según un comunicado enviado por NV Marketing and Public Relations, LLC.

El Listening Party en el Café Teatro Moneró se convirtió en una velada cargada de emoción, música y recuerdos, reafirmando una vez más el vínculo de Olga Tañón con Puerto Rico y con el público que la ha acompañado durante toda su trayectoria.

UN ÁlBUM QUE TRASCIENDE TEMPORADAS