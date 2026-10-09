El príncipe Harry asegura que se comunica con su difunta madre, la princesa Diana

Harry, que tenía 12 años cuando Diana murió en un accidente de coche en París en agosto de 1997, se une a la neurocientífica Mary-Frances O'Connor para hablar sobre el duelo, la resiliencia emocional y cómo ha cambiado su relación con el recuerdo de su madre desde la infancia.

El duque de Sussex, de 42 años, ha hablado abiertamente sobre su profundo dolor en un nuevo programa de MasterClass, Redefiniendo el duelo: Construyendo resiliencia a través de la pérdida, que se estrenó antes del Día Mundial de la Salud Mental, el 10 de octubre.

El príncipe Harry ha revelado que habla regularmente con su difunta madre, la princesa Diana, y que estudia una preciada fotografía de ella con la esperanza de sentirla cerca casi tres décadas después de su muerte.

El programa se filmó en California a principios de este verano, lejos de la casa de su familia en Montecito.

Al hablar sobre un retrato de Diana tomado por el fotógrafo de moda francés Patrick Demarchelier y publicado en Harper's Bazaar en diciembre de 1995, Harry dijo: "Puedo mirarla a los ojos, y hay una picardía en su sonrisa... Simplemente me siento muy conectado con ella".

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Añadió: "Me encuentro mirándola y preguntándome, ¿qué estará pensando sobre lo que estoy haciendo en este momento?".

Harry admitió que a veces vuelve a mirar la fotografía "para ver si cambia la expresión facial, pero nunca lo hace".

El retrato se ha convertido en un vínculo importante con Diana, cuya muerte afectó profundamente tanto a Harry como a su hermano mayor, el príncipe Guillermo, de 44 años.

Harry explicó que su relación con las fotografías de su madre era muy diferente durante su infancia, cuando luchaba por afrontar la realidad de su pérdida.

Dijo: "Aunque tenía fotografías en mi habitación de la escuela, recuerdo perfectamente no haber pensado en mi madre porque pensar en algo tan triste nunca iba a traerla de vuelta".

El príncipe describió cómo pasó años reprimiendo sus emociones porque creía que permitirse experimentar la felicidad de alguna manera disminuiría su amor por Diana.

Dijo: "Pasé mucho tiempo emocionalmente insensible, en gran medida, porque me sentía desleal y culpable ante la posibilidad de ser feliz y sentir alegría sin ella. Sentía que tenía que estar triste y emocionalmente insensible para demostrarle que la echaba de menos".

Harry dijo que su perspectiva cambió finalmente cuando llegó a creer que Diana habría querido que disfrutara de la vida en lugar de seguir consumido por el dolor.

Explicó: "La verdad es que descubrí que ella solo querría que yo fuera feliz. Y eso supuso un gran cambio de mentalidad para mí. Me liberó y me dio una perspectiva de la vida completamente diferente".

El duque reveló que los pensamientos sobre Diana siguen formando parte de su rutina diaria, y dijo que la recuerda "prácticamente todas las noches y la mayoría de las mañanas".

En los momentos difíciles, a veces se dirige a ella directamente.

Harry dijo: "Me doy cuenta de que cuando las cosas se ponen difíciles, pienso: 'Hola, necesito ayuda. Guíame por el camino correcto'".

Harry también describió ocasiones en las que cree haber sentido la presencia de Diana durante momentos importantes de su vida, particularmente en los últimos seis años.

Dijo: "Han pasado muchas cosas en mi vida en los últimos seis años, y ella ha aparecido en momentos en los que tiene todo el sentido del mundo que haya aparecido. A veces me da mucha risa porque es como si esto no fuera una coincidencia. No hay otra explicación posible para esto que no sea ella. Lo siento como una energía. Y también es visual. Es una señal. Y está muy conectado con ella".

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