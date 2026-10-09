¿Cómo votar por la hondureña Brittany Boltinhouse en Miss Global?

La hondureña Brittany Boltinhouse busca el apoyo del público en Miss Global 2026, y los seguidores del certamen pueden votar por ella a través de la plataforma oficial 1VOTE de Eventista o mediante la aplicación 1ZONE.

La candidata que obtenga el título de Miss People's Choice asegurará su pase directo al Top 10, además de avanzar a la ronda de las dos finalistas adicionales, según las instrucciones oficiales de votación.

Para participar, los interesados deben ingresar al sitio web missglobal.1voting.com, buscar a su candidata favorita y presionar el botón “Vote”. Posteriormente, podrán seleccionar el paquete de votación que prefieran, ya sea gratuito o de pago.

Quienes deseen votar gratis deben descargar la aplicación 1ZONE, registrarse e iniciar sesión. Pueden crear una cuenta, verificarla mediante el correo electrónico y acceder a la plataforma, o ingresar directamente con una cuenta de Google o una cuenta de Eventista previamente registrada.

Una vez dentro, deberán seleccionar el evento de Miss Global en la página principal y seguir las instrucciones para emitir su voto.

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Por otra parte, quienes opten por la votación pagada podrán completar la transacción mediante Apple Pay, Google Pay, tarjeta de crédito o débito y otros métodos de pago locales disponibles en la plataforma. Una vez realizado el proceso correctamente, los puntos se registrarán de manera automática.

¿Hasta cuándo se puede votar?

La votación estará habilitada hasta las 8:00 p. m. del 11 de octubre, de acuerdo con el horario UTC+7 indicado por la organización. Esto equivale a las 7:00 a. m. del 11 de octubre en Honduras, por lo que los seguidores deben tomar en cuenta la diferencia horaria para apoyar a Brittany antes del cierre.

El respaldo del público puede convertirse en una oportunidad importante para la representante hondureña, ya que ganar la categoría Miss People's Choice le permitiría obtener un pase directo al Top 10 del concurso.