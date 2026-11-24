La noche que prometía convertirse en una fiesta para Honduras terminó dejando un sabor amargo. Después de dos meses de preparación, ilusión y expectativas alrededor de Luisa Pineda, el nombre de la representante catracha no apareció entre las semifinalistas del Top 30 de Miss Universo 2026.

La espera se convirtió poco a poco en nervios y, finalmente, en silencio para una afición que soñaba con verla avanzar en uno de los escenarios más importantes del mundo y ser la sucesora de Pastora Pagán, la única hondureña que ha logrado avanzar a semifinales en la historia de nuestro país.

El primer grupo de semifinalistas comenzó a anunciarse entre gritos, aplausos y una enorme tensión. Nueva Zelanda abrió la lista, seguida por Chile, Brasil, India y Países Bajos, mientras también fueron llamadas Islas Turcas y Caicos, Perú, Cuba, Serbia y República Dominicana.

Curazao, Estados Unidos, Israel, Ecuador y Puerto Rico completaron las primeras 15 clasificadas y dejaron claro que la competencia sería intensa desde el primer corte.

Pero mientras los nombres seguían apareciendo en pantalla, en Honduras crecía la angustia. Cada nueva candidata anunciada significaba que quedaban menos lugares disponibles para Luisa. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y de hondureños pendientes de la transmisión, esperando hasta el último segundo escuchar el nombre de su representante. Sin embargo, la llamada nunca llegó.

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Y ahí quedó la tristeza. Honduras tenía ilusión, tenía expectativas y había acompañado a Luisa durante su preparación y su paso por el certamen. Por unos instantes, el sueño de verla avanzar entre las semifinalistas parecía posible, pero terminó desvaneciéndose cuando se cerró la primera parte de la lista.

Para los seguidores catrachos, fue uno de esos momentos difíciles de los concursos de belleza: celebrar el espectáculo mientras, al mismo tiempo, se siente la tristeza de no ver a la propia representante continuar.

Sin embargo, el Top 30 también comenzó a dejar otra historia sobre el escenario: la fuerza de Latinoamérica. Con las primeras clasificaciones, la región consiguió una presencia importante en la competencia y volvió a demostrar por qué sus representantes suelen convertirse en protagonistas de Miss Universo.

La emoción regresó entre los seguidores del continente al contabilizarse 13 candidatas latinas dentro del Top 30 y tres centroamericanas, una cifra que mantiene viva la expectativa por lo que pueda ocurrir en las siguientes rondas.

Con Honduras fuera de la competencia, la atención de los fanáticos catrachos inevitablemente comenzó a desplazarse hacia las representantes latinoamericanas que continúan en carrera.

México, Colombia, Panamá, Costa Rica, Venezuela y Nicaragua, entre otras, mantienen ahora las esperanzas de una región que históricamente vive los certámenes con una pasión especial. Cada una tendrá que demostrar nuevamente sobre el escenario por qué merece avanzar hacia los cortes decisivos.

La segunda parte del Top 30 llegó entonces para completar una lista que mantuvo al público al borde del asiento. Quedaban 15 nombres por conocer y, con ellos, nuevas sorpresas, celebraciones y oportunidades para las candidatas que todavía soñaban con la corona.

La competencia apenas comenzaba y el siguiente desafío sería la ronda de traje de baño, donde las semifinalistas tendrán que volver a conquistar al jurado con seguridad, actitud y presencia escénica.

Estas fueron las 15 candidatas que completaron el Top 30 de Miss Universo 2026: Tanzania, México, Guinea, Colombia, Ucrania, Panamá, Costa Rica, Uganda, Filipinas, Francia, Etiopía, Bélgica, Venezuela, República del Congo y finalemente Nicaragua.