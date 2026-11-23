Durante décadas, Jennifer Lopez ha construido una carrera que atraviesa la música, el cine, la televisión, la danza y la producción. Sin embargo, detrás de la imagen de una de las artistas latinas más reconocidas del mundo existe una historia de puertas que, según ella misma ha contado, no siempre estuvieron abiertas.
En noviembre de 2026, Lopez volvió a referirse al tema y aseguró que, pese a su enorme trayectoria, nunca recibió la cantidad de propuestas cinematográficas que muchas personas imaginan. Atribuyó parte de esa limitación a no encajar en el perfil tradicional de una actriz blanca de Hollywood.
La dificultad comenzó desde sus primeros años en la industria. Lopez, hija de padres puertorriqueños y criada en el Bronx, ha explicado que cuando empezó a buscar oportunidades como actriz existían muy pocos personajes importantes para mujeres latinas.
En lugar de protagonistas, muchas de las audiciones a las que era convocada estaban relacionadas con personajes definidos por su origen étnico, acentos o estereotipos.
Ella misma recordó que llegó a preguntarse por qué no podía interpretar a la protagonista romántica o simplemente a “la chica de al lado”.
Uno de los estereotipos que más recuerda es precisamente el de la latina destinada a interpretar empleadas domésticas, amas de casa o trabajadoras de servicios.
En 2019, al hablar con Variety, Lopez recordó que aproximadamente tres décadas atrás la industria podía verla como “la chica latina” que debía hacer papeles en español o interpretar a una empleada doméstica.
Para ella, el desafío no consistía únicamente en conseguir trabajo, sino en convencer a agentes, representantes y productores de que podía interpretar personajes mucho más amplios.
El problema, según su relato, también estaba relacionado con la posibilidad de elegir. En una entrevista con Elle, Lopez explicó que ser latina significaba que no tenía la misma libertad para rechazar proyectos que otras actrices podían tener.
“No me llamaban para todo lo que llamaban a alguien que no fuera latina”, explicó. Esa realidad hizo que durante sus primeros años aceptara determinadas oportunidades porque no podía darse el lujo de esperar indefinidamente por el papel que realmente quería.
Su papel como Selena Quintanilla en Selena en 1997 se convirtió en un punto de inflexión. La película demostró que una actriz latina podía encabezar una producción de Hollywood y asumir un personaje complejo, famoso y culturalmente significativo.
Lopez se convirtió además en la primera actriz latina en recibir un millón de dólares por una actuación, un hito que reflejaba tanto su creciente poder como la dimensión de las barreras que había tenido que superar.
En aquel momento, incluso su equipo procuraba evitar que fuera presentada únicamente como “actriz latina”, precisamente por temor a que Hollywood la encasillara.
Pero el éxito no eliminó completamente el problema. Lopez ha señalado que incluso después de conseguir papeles protagonistas continuó sintiendo que debía crear sus propias oportunidades.
En 2026 explicó que muchas personas tienen la impresión de que recibe constantemente cientos de propuestas, cuando, según ella, durante buena parte de su carrera las ofertas fueron relativamente escasas.
Esa percepción la llevó a involucrarse como productora y a impulsar proyectos que quizá no habrían llegado a ella de la manera tradicional, como ocurrió con Hustlers.
También existe una dimensión menos visible: la sensación de no pertenecer. Lopez ha contado que crecer con pocos recursos y venir del Bronx le hizo sentir que determinados espacios no estaban hechos para personas como ella.
En sus palabras, tuvo que desarrollar una especie de voz interna que le recordara que pertenecía allí, que tenía talento y que podía ocupar esos lugares. En 2024 describió esa convicción como una de las herramientas que le permitieron romper los moldes que Hollywood había intentado imponerle.
La historia de JLo, por tanto, no es simplemente la de una mujer que llegó a Hollywood y triunfó pese a las dificultades. También es el relato de una industria que, según su experiencia, durante años ofreció menos posibilidades a las actrices latinas y las colocó dentro de categorías demasiado estrechas.
Su carrera ayudó a ampliar ese espacio, desde Selena hasta Hustlers y otros proyectos en los que ha buscado interpretar mujeres diferentes entre sí.
Y aunque hoy es una superestrella global, sus recientes declaraciones muestran que considera que la conversación sobre representación todavía no está cerrada: para Lopez, ser latina no debería determinar qué historias puede protagonizar.