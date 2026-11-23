Durante décadas, Jennifer Lopez ha construido una carrera que atraviesa la música, el cine, la televisión, la danza y la producción. Sin embargo, detrás de la imagen de una de las artistas latinas más reconocidas del mundo existe una historia de puertas que, según ella misma ha contado, no siempre estuvieron abiertas. En noviembre de 2026, Lopez volvió a referirse al tema y aseguró que, pese a su enorme trayectoria, nunca recibió la cantidad de propuestas cinematográficas que muchas personas imaginan. Atribuyó parte de esa limitación a no encajar en el perfil tradicional de una actriz blanca de Hollywood. La dificultad comenzó desde sus primeros años en la industria. Lopez, hija de padres puertorriqueños y criada en el Bronx, ha explicado que cuando empezó a buscar oportunidades como actriz existían muy pocos personajes importantes para mujeres latinas.

En lugar de protagonistas, muchas de las audiciones a las que era convocada estaban relacionadas con personajes definidos por su origen étnico, acentos o estereotipos. Ella misma recordó que llegó a preguntarse por qué no podía interpretar a la protagonista romántica o simplemente a “la chica de al lado”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Uno de los estereotipos que más recuerda es precisamente el de la latina destinada a interpretar empleadas domésticas, amas de casa o trabajadoras de servicios. En 2019, al hablar con Variety, Lopez recordó que aproximadamente tres décadas atrás la industria podía verla como “la chica latina” que debía hacer papeles en español o interpretar a una empleada doméstica. Para ella, el desafío no consistía únicamente en conseguir trabajo, sino en convencer a agentes, representantes y productores de que podía interpretar personajes mucho más amplios. El problema, según su relato, también estaba relacionado con la posibilidad de elegir. En una entrevista con Elle, Lopez explicó que ser latina significaba que no tenía la misma libertad para rechazar proyectos que otras actrices podían tener. “No me llamaban para todo lo que llamaban a alguien que no fuera latina”, explicó. Esa realidad hizo que durante sus primeros años aceptara determinadas oportunidades porque no podía darse el lujo de esperar indefinidamente por el papel que realmente quería.