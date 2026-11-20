San Juan, Puerto Rico. El experto en concursos de belleza Osmel Sousa reveló cuáles son las cinco candidatas que, a su juicio, tienen posibilidades de conquistar la corona de Miss Universo 2026, certamen que se celebrará el próximo 24 de noviembre en Puerto Rico. El llamado "Zar de la Belleza" compartió su selección durante una entrevista en el pódcast del presentador venezolano Rodner Figueroa, en la que mencionó a las representantes de Venezuela, Filipinas, Francia, Nueva Zelanda y Puerto Rico. “Bueno, te digo: Venezuela, Filipinas, Francia, Nueva Zelanda y Puerto Rico”, expresó.

¿Quiénes son las favoritas de Osmel Sousa para ganar Miss Universo 2026?

1) Clara Vegas, representante de Venezuela: La venezolana Clara Vegas Goetz figura entre las cinco favoritas del preparador de reinas. Su inclusión mantiene a Venezuela entre los países que Osmel Sousa considera con posibilidades de conquistar la corona universal.

Vegas es hija de Andreína Goetz, quien representó a Venezuela en Miss Universo 1990. Su participación ha generado expectativas entre los seguidores de los concursos de belleza por la trayectoria de su país en este tipo de competencias. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

2) Bea Millán-Windorski, representante de Filipinas, también consiguió un lugar en la selección del experto venezolano.

Nació el 15 de agosto de 2002 en Milwaukee, Wisconsin, en el seno de una familia inmigrante con raíces en la provincia filipina de La Unión. Tiene una sólida formación diplomática y experiencia previa en concursos internacionales, llegó a la recta final del certamen como una de las máximas favoritas del continente asiático para darle a Filipinas su quinta corona universal.

3) Garance Authié, representante de Francia, figura entre las cinco favoritas de Osmel Sousa para conquistar la corona de Miss Universo 2026. Su inclusión en la selección del reconocido preparador de reinas coloca a Francia entre los países que considera con posibilidades de obtener el título.

La guapa modelo comenzó a trabajar en el mundo de la moda a los nueve años, participando en campañas internacionales, incluidas colaboraciones para marcas como Guess y firmas en Italia. Cuenta con estudios en Administración de Empresas y un máster en Gestión y Finanzas cursado en Londres. 4) Georgia Waddington, representante de Nueva Zelanda, forma parte del grupo de cinco candidatas elegidas por Sousa. Ella es originaria de Christchurch, en la región de Canterbury. Es una de las favoritas de los especialistas para romper la sequía de clasificaciones de su país en el certamen, pues Nueva Zelanda no entra al cuadro de finalistas desde 1992.

Tras ser educada inicialmente en casa y enfrentar etapas de timidez y acoso escolar durante su adolescencia, transformó esa vivencia en una plataforma enfocada en la autoconfianza, el bienestar mental y la prevención del bullying. 5) Jennifer Barreto es la actual Miss Universe Puerto Rico 2026, título con el que representa y ejerce como anfitriona de la isla en la 75.ª edición de Miss Universo en San Juan.

Está casada con el sargento Yan Carlos Barreto Calderón y tiene una hija llamada Penélope, convirtiéndose en la primera mujer casada y la segunda madre en ganar el título nacional Además, cuenta con un bachillerato en Psicología y dos maestrías.

¿Qué dijo Osmel Sousa sobre quién ganará Miss Universo 2026?

Aunque reveló los nombres de sus cinco favoritas, Sousa aclaró que todavía no tiene definida su selección de las tres candidatas más fuertes de la competencia. Durante su conversación con Rodner Figueroa, Sousa explicó que necesita observar de cerca el desempeño de las candidatas, ya que aspectos como su manera de caminar, mirar, hablar y desenvolverse pueden influir en su valoración. “Pero si estaría allí viéndolas actuar, caminar, mirar, hablar, moverse, tú sabes que todo eso influye (...) ya yo te podría decir cuáles son los fuertes”, explicó.

Sousa se mostró convencido de su selección y aseguró que una de las cinco candidatas podría convertirse en la próxima reina universal.