La diseñadora hondureña Karen Sosa confeccionó el enterizo rosa que Luisa Pineda lució durante su entrevista con el jurado de Miss Universo 2026, una elección que destacó por su elegancia y se alejó del tradicional color blanco utilizado en esta etapa del certamen. A través de sus plataformas oficiales de Instagram, TikTok y Facebook, Karen Sosa compartió clips del look de Luisa y destacó su porte y elegancia con el mensaje: "Es Honduras ante el Universo". Por su parte, la reina de belleza acreditó el vestuario de @nashdy_designs en una publicación sobre la jornada, acompañada de la frase: "Hoy se siente un poco más bonita en rosa". "He luchado por años, por lograr lo que tengo hasta hoy. Y aunque no todo ha sido fácil, no quise rendirme sabia que lo que Dios tenía preparado para mi era lento, pero que así como era lento, así sería el resultado y aquí estamos, con los créditos bien ganados.Y Dando las gracias a Dios porque sin él no estaría aquí," reaccionó en su cuenta de Facebook. Sosa es una diseñadora de modas hondureña con más de 18 años de experiencia y siete años de trayectoria en la industria de la moda en Estados Unidos . Radicada en Cleveland, Texas, es fundadora de la firma Nashdy Designs , desde donde confeccionó el atuendo que Pineda llevó a su entrevista con el jurado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Además de vestir a Luisa Pineda, Sosa ha trabajado con otras reinas de belleza hondureñas, entre ellas Zu Clemente y Brittany Marroquín . La diseñadora nació en el departamento de Yoro y creció en la comunidad de Kilómetro 11, en Tela, Atlántida , junto a su madre y sus ocho hermanos. En Honduras cursó estudios de diseño de modas antes de emigrar a Estados Unidos. Su llegada a Texas como inmigrante estuvo marcada por el reto de adaptarse a un país cuyo idioma no dominaba. Sus primeros trabajos consistieron en realizar arreglos de costura desde su apartamento, luego de recibir una máquina de coser como regalo.

El nombre de su marca surgió de las iniciales de los nombres de sus tres hijos. A lo largo de su trayectoria, ha obtenido el primer lugar en competencias de moda en Houston, entre ellas Fashion Showdown 21 y Top Fashion Designers . Sus creaciones han sido lucidas en eventos como los Latin Star Awards (4.ª edición, en Houston) y en certámenes de belleza estadounidenses, incluyendo diseños para títulos estatales como el Distrito de Columbia en EE.UU. UU. También ha vestido a candidatas de certámenes nacionales e internacionales, como Miss Universe Honduras y Miss Grand Honduras .



El traje de Luisa Pineda para la entrevista con el jurado